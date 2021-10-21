Сопко: Проблема Шахтера не в том, что они пять пропустили. а в том, что они не забивают

Экс-игрок " Шахтера " Александр Сопко прокомментировал поражение горняков в матче с "Реалом" в Лиге чемпионов (0:5).

"Проблема "Шахтера" не в том, что они пять пропустили. Проблему я вижу в том, что они не забивают и моменты практически не создают. Вся вот эта игра в центре поля уже не эффективна в исполнении "Шахтера".

Поэтому, я думаю, и тренерский штаб, и сами футболисты понимают, что игру надо менять. Ее надо ускорить, сделать чуть проще - может быть "box to box". Где-то больше длинных передач с борьбой и подборами", - сказал Сопко.