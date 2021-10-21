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Сопко: Проблема Шахтера не в том, что они пять пропустили. а в том, что они не забивают
В группе ЛЧ горняки в нынешнем сезоне еще не забивали
footballua.tv
Экс-игрок "
"Проблема "Шахтера" не в том, что они пять пропустили. Проблему я вижу в том, что они не забивают и моменты практически не создают. Вся вот эта игра в центре поля уже не эффективна в исполнении "Шахтера".
Поэтому, я думаю, и тренерский штаб, и сами футболисты понимают, что игру надо менять. Ее надо ускорить, сделать чуть проще - может быть "box to box". Где-то больше длинных передач с борьбой и подборами", - сказал Сопко.
Напомним, что после трех матчей Лиги чемпионов в активе "Шахтера" одно очко и последнее место в группе.
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