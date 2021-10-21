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Динамо проиграло 90-й матч в Лиге (Кубке) чемпионов
Это десятое поражение Луческу в Динамо
FC Barcelona
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Кроме того, этот проигрыш стал 10-м для динамовцев в гостевых поединках с командами из Испании. 5 раз киевляне уступали на выезде "Барселоне", 3 - "Реалу" и 2 - "Вильярреалу".
К слову, поражение от "Барсы" стало 10-м для "Динамо" при Мирче Луческу. 8 фиаско бело-синие испытали под руководством румынского тренера в еврокубках, по 1 - в чемпионатах Украины и Суперкубке Украины.
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