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Динамо проиграло 90-й матч в Лиге (Кубке) чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Это десятое поражение Луческу в Динамо

Динамо проиграло 90-й матч в Лиге (Кубке) чемпионов

FC Barcelona

Новина українською

В матче Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:1), который стал 70-м по счету в еврокубковых баталиях украинских и испанских клубов, "Динамо" потерпело 90-е поражение в Лиге (Кубке) чемпионов.

Кроме того, этот проигрыш стал 10-м для динамовцев в гостевых поединках с командами из Испании. 5 раз киевляне уступали на выезде "Барселоне", 3 - "Реалу" и 2 - "Вильярреалу".

К слову, поражение от "Барсы" стало 10-м для "Динамо" при Мирче Луческу. 8 фиаско бело-синие испытали под руководством румынского тренера в еврокубках, по 1 - в чемпионатах Украины и Суперкубке Украины.

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
21.10.2021 в 17:41
До круглой даты ещё чуть-чуть...
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