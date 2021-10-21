Динамо проиграло 90-й матч в Лиге (Кубке) чемпионов

В матче Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:1) , который стал 70-м по счету в еврокубковых баталиях украинских и испанских клубов, "Динамо" потерпело 90-е поражение в Лиге (Кубке) чемпионов.

Кроме того, этот проигрыш стал 10-м для динамовцев в гостевых поединках с командами из Испании. 5 раз киевляне уступали на выезде "Барселоне", 3 - "Реалу" и 2 - "Вильярреалу".

К слову, поражение от "Барсы" стало 10-м для "Динамо" при Мирче Луческу. 8 фиаско бело-синие испытали под руководством румынского тренера в еврокубках, по 1 - в чемпионатах Украины и Суперкубке Украины.