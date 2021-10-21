Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кардаш: Появление Супряги в старте на Барселону стало неожиданностью
Неожиданностью для многих
fcdynamo.com
Экс-игрок "
"Барселона" наиграла на победу, она выглядела предпочтительнее, чем динамовцы. Пропущенный гол, оказавшийся решающим - это коллективная ошибка.
Для многих экспертов неожиданностью стало появление в стартовом составе киевлян Владислава Супряги, к которому у Мирчи Луческу в последнее время были серьезные претензии. Думаю, тренерский штаб рассчитывал на скоростные качества Супряги, что своими перемещениями он создаст проблемы защитникам "Барселоны". Но поскольку киевляне не могли похвастаться нацеленными передачами, то и эффективность действий Владислава была незначительной.
Все же, несмотря на второе поражение кряду, для "Динамо" еще не все потеряно.Тем более, что кроме "Баварии" другие соперники по группе - "Барселона" и "Бенфика" не кажутся непобедимыми", - сказал Кардаш.
Напомним, что "Динамо" после трех туров занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.
Популярное сейчас
- Сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА
- Главный тренер Шахтера U-19 может сменить Маркевича в Мариуполе
- Футбол Динамо на Камп Ноу – словно подростковый секс. Хорошо о нем – только если приукрасить
- Шахтер – Реал 0:5. Видео голов и обзор матча
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО