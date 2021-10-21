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Леоненко о матче Барселона - Динамо: За 28 лет ничего не произошло
А вот и экспертное мнение подъехало
скриншот youtube
Эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 3-го тура
"Зайдите в Youtube и найдите матч "Барселона" - "Динамо" Киев 1993 года. Найдите отличия. За 28 лет, я уже вам подсказываю, ничего не произошло. Вот от этого как раз грустно", — сказал Леоненко.
Напомним, что в 1993 году "Динамо" и "Барселона" встречались в Лиге чемпионов. В Киеве "Динамо" выиграло 3:1 (дубль оформил Леоненко), а на "Камп Ноу" киевляне уступили 1:4.
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