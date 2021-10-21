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Леоненко о матче Барселона - Динамо: За 28 лет ничего не произошло

Лига Чемпионов
(1 голосов)

А вот и экспертное мнение подъехало

Леоненко о матче Барселона - Динамо: За 28 лет ничего не произошло

скриншот youtube

Новина українською

Эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 3-го тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" (1:0).

"Зайдите в Youtube и найдите матч "Барселона" - "Динамо" Киев 1993 года. Найдите отличия. За 28 лет, я уже вам подсказываю, ничего не произошло. Вот от этого как раз грустно", — сказал Леоненко.

Напомним, что в 1993 году "Динамо" и "Барселона" встречались в Лиге чемпионов. В Киеве "Динамо" выиграло 3:1 (дубль оформил Леоненко), а на "Камп Ноу" киевляне уступили 1:4.

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В статье: Виктор Леоненко Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
21.10.2021 в 18:27
Веселый комент
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