Леоненко о матче Барселона - Динамо: За 28 лет ничего не произошло

Эксперт телеканалов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 3-го тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" (1:0).

"Зайдите в Youtube и найдите матч "Барселона" - "Динамо" Киев 1993 года. Найдите отличия. За 28 лет, я уже вам подсказываю, ничего не произошло. Вот от этого как раз грустно", — сказал Леоненко.

Напомним, что в 1993 году "Динамо" и "Барселона" встречались в Лиге чемпионов. В Киеве "Динамо" выиграло 3:1 (дубль оформил Леоненко), а на "Камп Ноу" киевляне уступили 1:4.