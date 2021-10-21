Лига Чемпионов
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457 минут. Динамо продлило безголевую серию в еврокубках и обновило антирекорд Днепра
"Рекорд" держался почти 35 лет
fcdynamo.com
Киевляне на 70 минут превзошли личный антирекорд 29-летней давности, но и на 27 минут побили украинский "рекорд", установленный "Днепром" еще в 1988 году.
Последний раз динамовцы пробивали защиту соперников 21 февраля 2021-го, когда в 1/16 финала Лиги Европы одолели в гостях "Брюгге" - 1:0.
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Источник:sport.ua
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Комментарии (6)
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Соколов (Никополь)
21.10.2021 в 20:20
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kotіgorok (Чернiгiв)
21.10.2021 в 19:41
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Goleon (Одесса)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.10.2021 в 18:56
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.10.2021 в 18:56
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