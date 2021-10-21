457 минут. Динамо продлило безголевую серию в еврокубках и обновило антирекорд Днепра

"Динамо", уступив "Барселоне" со счетом 0:1 , продлило свою серию без голов в еврокубках до 457 минут.

Киевляне на 70 минут превзошли личный антирекорд 29-летней давности, но и на 27 минут побили украинский "рекорд", установленный "Днепром" еще в 1988 году.

Последний раз динамовцы пробивали защиту соперников 21 февраля 2021-го, когда в 1/16 финала Лиги Европы одолели в гостях "Брюгге" - 1:0.