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457 минут. Динамо продлило безголевую серию в еврокубках и обновило антирекорд Днепра

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

"Рекорд" держался почти 35 лет

457 минут. Динамо продлило безголевую серию в еврокубках и обновило антирекорд Днепра

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо", уступив "Барселоне" со счетом 0:1, продлило свою серию без голов в еврокубках до 457 минут.

Киевляне на 70 минут превзошли личный антирекорд 29-летней давности, но и на 27 минут побили украинский "рекорд", установленный "Днепром" еще в 1988 году.

Последний раз динамовцы пробивали защиту соперников 21 февраля 2021-го, когда в 1/16 финала Лиги Европы одолели в гостях "Брюгге" - 1:0.

457 минут. Динамо продлило безголевую серию в еврокубках и обновило антирекорд Днепра - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Днепр
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (6)
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Соколов (Никополь)
21.10.2021 в 20:20
Тут скоро кроты на подходе, вот где будет рекорд инпотенции в атаке
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kotіgorok (Чернiгiв)
21.10.2021 в 19:41
Справжнiй флагман українського футболу!
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+2
-1
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Goleon (Одесса)
21.10.2021 в 20:08
какой-то дырявый у нас флагман)
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2021 в 20:26
Флагман бразильського псевдо футболу проявився проти Реалу.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.10.2021 в 18:56
Ничего хорошего! Все - дно!
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+3
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.10.2021 в 18:56
Маленькие пельмешата
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+3
-2


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