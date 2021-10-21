Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бутко: Бензема изрядно потягал защитников Шахтера
Реал выдал мощный матч
Real Madrid C.F.
Экс-защитник "Шахтера" Богдан Бутко прокомментировал
"На мой взгляд, в первом тайме был хороший темп, команда хорошо смотрелась. Если бы до перерыва продержались, не пропустив после автогола, возможно, в итоге счёт был бы другим.
Второй тайм? Наверное, после 0:2 или 0:3 отыграться с такой командой, как "Реал", очень сложно. "Шахтер" это понимал и в итоге почти остановился.
Было видно, что у "Реала" Бензема в приличной форме, изрядно потягал наших защитников. Также фланговые игроки очень приличную скорость показали, нашим защитникам было тяжело.
Конечно, теперь "Шахтёру" остаётся бороться за Лигу Европы. Но при этом нужно будет набирать очки не только в ответном матче с "Шерифом", но и цепляться за очки с "Реалом", с "Интером". По-другому никак. Придется играть от обороны, не раскрываться, в контратаках искать свой шанс в этих матчах", - сказал Бутко.
Популярное сейчас
- Лео, как тебе такой бартер? Юный болельщик попросил футболку Месси в обмен на свою маму
- Сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА
- ЦСКА София - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 21 октября 2021
- Шахтер - Реал: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО