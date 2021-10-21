  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бутко: Бензема изрядно потягал защитников Шахтера
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бутко: Бензема изрядно потягал защитников Шахтера

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реал выдал мощный матч

Бутко: Бензема изрядно потягал защитников Шахтера

Real Madrid C.F.

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Богдан Бутко прокомментировал поражение "горняков" в третьем туре Лиги чемпионов от "Реала" (0:5).

"На мой взгляд, в первом тайме был хороший темп, команда хорошо смотрелась. Если бы до перерыва продержались, не пропустив после автогола, возможно, в итоге счёт был бы другим.

Второй тайм? Наверное, после 0:2 или 0:3 отыграться с такой командой, как "Реал", очень сложно. "Шахтер" это понимал и в итоге почти остановился.

Было видно, что у "Реала" Бензема в приличной форме, изрядно потягал наших защитников. Также фланговые игроки очень приличную скорость показали, нашим защитникам было тяжело.

Конечно, теперь "Шахтёру" остаётся бороться за Лигу Европы. Но при этом нужно будет набирать очки не только в ответном матче с "Шерифом", но и цепляться за очки с "Реалом", с "Интером". По-другому никак. Придется играть от обороны, не раскрываться, в контратаках искать свой шанс в этих матчах", - сказал Бутко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
21.10.2021 в 22:49
Кривцова потягали вообще все. Кто его только не садил на попу.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...