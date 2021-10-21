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Луческу провел 150-й еврокубковый матч во главе украинских клубов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

16 матчей с Динамо и 134 - с Шахтером

Луческу провел 150-й еврокубковый матч во главе украинских клубов

Фото - А.Попов/dynamo.kiev.ua

Новина українською

Матч против "Барселоны" (0:1) в Лиге чемпионов стал для главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу юбилейным, 150-м еврокубковым во главе украинских клубов.

16 матчей специалист провел в качестве тренера "Динамо", 134 – во главе "Шахтера".

В этих 150 встречах команды Луческу одержали 65 побед, 33 раза сыграли вничью и 52 раза уступили, при этом забив 219 голов и пропустив 186.

Кроме того, этот матч стал для Луческу 630-м во главе украинских клубов во всех турнирах – 431 победа, 101 ничья и 98 поражений, 1328 забитых голов и 499 пропущенных.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
21.10.2021 в 22:50
Цікаво, чи є з цих 150, бодай один матч рівня Шериф - Шахтар чи Реал - Шериф. Тобто, щоби команда Луческу перегравала фаворита в матчі, у якому фавориту не був байдужий результат?
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