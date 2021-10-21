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Луческу провел 150-й еврокубковый матч во главе украинских клубов
16 матчей с Динамо и 134 - с Шахтером
Фото - А.Попов/dynamo.kiev.ua
16 матчей специалист провел в качестве тренера "Динамо", 134 – во главе "Шахтера".
В этих 150 встречах команды Луческу одержали 65 побед, 33 раза сыграли вничью и 52 раза уступили, при этом забив 219 голов и пропустив 186.
Кроме того, этот матч стал для Луческу 630-м во главе украинских клубов во всех турнирах – 431 победа, 101 ничья и 98 поражений, 1328 забитых голов и 499 пропущенных.
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