Луческу провел 150-й еврокубковый матч во главе украинских клубов

Матч против "Барселоны" (0:1) в Лиге чемпионов стал для главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу юбилейным, 150-м еврокубковым во главе украинских клубов.

16 матчей специалист провел в качестве тренера "Динамо", 134 – во главе "Шахтера".

В этих 150 встречах команды Луческу одержали 65 побед, 33 раза сыграли вничью и 52 раза уступили, при этом забив 219 голов и пропустив 186.

Кроме того, этот матч стал для Луческу 630-м во главе украинских клубов во всех турнирах – 431 победа, 101 ничья и 98 поражений, 1328 забитых голов и 499 пропущенных.