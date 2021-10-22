Цыганков: Не те результаты, на которые мы рассчитываем

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков прокомментировал последние результаты команды в Лиги чемпионов.

"Не те результаты, на которые мы рассчитываем. После трёх игр в Лиге чемпионов ни наши болельщики, ни сами игроки не могут довольствоваться тем, что происходит. К сожалению, это наш уровень и всем нам нужно расти. Но сдаться легче всего.

Сложнее встать снова на ноги и доказать, в первую очередь, самим себе, что мы можем играть на этом уровне на равных с грандами. Только через тяжелую работу и с верой в наилучшее, по-другому никак", - подписал фото Цыганков.