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Маркос Антонио и Миранчук – самые быстрые игроки нынешнего сезона ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Скорость 38,5 км/час - впечатляет

Маркос Антонио и Миранчук – самые быстрые игроки нынешнего сезона ЛЧ

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt составил рейтинг самых быстрых игроков нынешнего сезона Лиги чемпионов.

Во главе рейтинга – хавбек "Шахтера" Маркос Антонио и полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.

Оба игрока развивали скорость 38,6 км/час.

Топ-3 замкнул Винисиус Жуниор из "Реала" – 38,5 км/час.

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В статье: Шахтер (Донецк) Маркос Антонио
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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkov)
22.10.2021 в 21:34
Яка користь зі швидкості Маркоса? Якби ж вона дозволяла йому контролювати гру в середині поля. А швидкість заради швидкості...
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0
0
SugTolyan (Луганск)
22.10.2021 в 21:19
Где же в списке Додо ?этот малой бегает ещё как
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
22.10.2021 в 21:32
Додо в цьому сезоні відпочиває.
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0
0


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