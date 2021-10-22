Лига Чемпионов
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Маркос Антонио и Миранчук – самые быстрые игроки нынешнего сезона ЛЧ
Скорость 38,5 км/час - впечатляет
Известный статистический портал Transfermarkt составил рейтинг самых быстрых игроков нынешнего сезона Лиги чемпионов.
Во главе рейтинга – хавбек "
Оба игрока развивали скорость 38,6 км/час.
Топ-3 замкнул Винисиус Жуниор из "Реала" – 38,5 км/час.
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Acsakal (Kharkov)
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