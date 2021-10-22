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Обошел Бензема и Мбаппе. Гармаш - в лидерах ЛЧ по количеству попаданий в офсайд
Но до лидера из Лилля Денису еще далеко
фото - ФК "Динамо" Київ
Известный статистический портал Transfermarkt подсчитал, кто из игроков чаще всего попадал в офсайд в нынешнем розыгрыше
На третьем месте рейтинга оказался динамовец Денис Гармаш, который в трех матчах группы попал в положение вне игры 6 раз.
Ну а бесспорным лидером является йилмаз из "Лилля", который попал в офсайд уже 12 раз.
Отдельно напомним, что в нынешнем сезоне Мирча Луческу в своих тактических построениях использует Гармаша в качестве форварда.
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