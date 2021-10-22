Обошел Бензема и Мбаппе. Гармаш - в лидерах ЛЧ по количеству попаданий в офсайд

Известный статистический портал Transfermarkt подсчитал, кто из игроков чаще всего попадал в офсайд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов .

На третьем месте рейтинга оказался динамовец Денис Гармаш, который в трех матчах группы попал в положение вне игры 6 раз.

Ну а бесспорным лидером является йилмаз из "Лилля", который попал в офсайд уже 12 раз.

Отдельно напомним, что в нынешнем сезоне Мирча Луческу в своих тактических построениях использует Гармаша в качестве форварда.