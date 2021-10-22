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Обошел Бензема и Мбаппе. Гармаш - в лидерах ЛЧ по количеству попаданий в офсайд

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Но до лидера из Лилля Денису еще далеко

Обошел Бензема и Мбаппе. Гармаш - в лидерах ЛЧ по количеству попаданий в офсайд

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt подсчитал, кто из игроков чаще всего попадал в офсайд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

На третьем месте рейтинга оказался динамовец Денис Гармаш, который в трех матчах группы попал в положение вне игры 6 раз.

Ну а бесспорным лидером является йилмаз из "Лилля", который попал в офсайд уже 12 раз.

Отдельно напомним, что в нынешнем сезоне Мирча Луческу в своих тактических построениях использует Гармаша в качестве форварда.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
23.10.2021 в 00:31
Так от за що його Петраков викликати хоче...
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