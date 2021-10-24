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Гармаш - 3-й по количеству офсайдов после трех туров ЛЧ

Лига Чемпионов
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Игрок не привык играть форварда

Гармаш - 3-й по количеству офсайдов после трех туров ЛЧ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник и нападающий киевского "Динамо" Денис Гармаш попал в тройку игроков, которые чаще всех попадают в офсайд, после трех туров ЛЧ.

Сыграв у матчах проти "Бенфики", "Баварии" и "Барселоны", Денис попадал в положение вне игры шесть раз. При этом украинец не сделал ни одного результативного действия.

По этому показателю первым является форвард "Лилля" Бурак Йылмаз (12), второй – нападающий "Бешикташа" Миши Батшуайи (7).

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В статье: Денис Гармаш Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Источник:
Портал Transfermarkt

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