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Гармаш - 3-й по количеству офсайдов после трех туров ЛЧ
Игрок не привык играть форварда
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник и нападающий киевского "Динамо" Денис Гармаш попал в тройку игроков, которые чаще всех попадают в офсайд, после трех туров ЛЧ.
Сыграв у матчах проти "Бенфики", "Баварии" и "Барселоны", Денис попадал в положение вне игры шесть раз. При этом украинец не сделал ни одного результативного действия.
По этому показателю первым является форвард "Лилля" Бурак Йылмаз (12), второй – нападающий "Бешикташа" Миши Батшуайи (7).
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Источник:Портал Transfermarkt
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