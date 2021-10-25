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Леоненко о матче Шахтер - Реал: Никакая тактика не спасет от привозов
Эксперт недоволен игрой горняков
скриншот youtube
Эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко в программе "Великий футбол" подвел итоги матча "
"Мы начали с 0:2. "Реал" дал поиграть 15 минут. Далее, "Реал" взял игру в свои руки.
Никакая тактика не спасет от привозов. Как можно так разыграть аут, что нам забили?" - вопрошает Леоненко.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.10.2021 в 17:21
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