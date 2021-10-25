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Леоненко о матче Шахтер - Реал: Никакая тактика не спасет от привозов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперт недоволен игрой горняков

Леоненко о матче Шахтер - Реал: Никакая тактика не спасет от привозов

скриншот youtube

Новина українською

Эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко в программе "Великий футбол" подвел итоги матча "Шахтер" - "Реал", который завершился поражение донецкой команды - 0:5.

"Мы начали с 0:2. "Реал" дал поиграть 15 минут. Далее, "Реал" взял игру в свои руки.

Никакая тактика не спасет от привозов. Как можно так разыграть аут, что нам забили?" - вопрошает Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.10.2021 в 17:21
эти бразильцы с Одесского Привоза --Леон прав отдайте этот брак и возьмите другой а физрук Дзерби артист работающий на публику
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