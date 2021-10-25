Леоненко о матче Шахтер - Реал: Никакая тактика не спасет от привозов

Эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко в программе "Великий футбол" подвел итоги матча " Шахтер " - "Реал", который завершился поражение донецкой команды - 0:5.

"Мы начали с 0:2. "Реал" дал поиграть 15 минут. Далее, "Реал" взял игру в свои руки.

Никакая тактика не спасет от привозов. Как можно так разыграть аут, что нам забили?" - вопрошает Леоненко.