Мы забиваем, нам забивают. Еврокубковая статистика голов украинских команд и их соперников

Одной из главных новостей со знаком "минус", которую принесла украинским любителям футбола минувшая еврокубковая неделя, было разгромное домашнее поражение "Шахтера" в Лиге чемпионов от мадридского "Реала" – 0:5. Этот "влет" дончан стал уже четвертым разгромным фиаско наших клубов в нынешнем евросезоне. Несколько ранее "Динамо" с таким же самым счетом было бито в гостях "Баварией", а "Заря" дважды проигрывала по 0:3: сначала в квалификации Лиги Европы венскому "Рапиду", а затем в группе Лиги Конференций итальянской "Роме". Такой голепад в ворота украинских команд породил естественный вопрос: "Какие зарубежные клубы по отдельности, и представители каких стран в целом забивали нам в еврокубках чаще всего?" Мы подняли статистику, для полноты картины взяв и советский период тоже, и вот что выяснилось.

Отгрузив 5 мячей динамовцам, "Бавария" вошла в число команд, забивавших нашим клубам в еврокубках 20 и более мячей. Того же результата после разгромов "Зари" достигли "Рапид" и "Рома". На сегодняшний день этот своеобразный "Клуб главных обидчиков украинцев" насчитывает 15 членов. Вот его полный список:

"Барселона" – 43 гола

"Реал" Мадрид – 35

"Лацио" – 28

"Бавария" – 24

"Байер" – 24

"Бенфика" – 23

"Брюгге" – 23

"Рапид" Вена – 23

"Порту" – 22

"Ювентус" – 22

"Арсенал" – 22

"ПСЖ" – 22

"Рома" – 22

"Манчестер Сити" – 20

"Боруссия" Д – 20

Как видим, лидирует с большим отрывом "Барселона", за 22 матча наколотившая в ворота наших клубов 43 гола. 25 раз каталонцы вынуждали начинать с центра поля "динамовцев" (в 13 играх), и 18 раз "горняков" (9). На втором месте расположился другой испанский гранд "Реал". Но мадридцы, в отличие от "блаугранас", забивали трем украинским командам: 18 – "Динамо" (за 10 матчей), 15 – "Шахтеру" (5) и 2 – "Черноморцу" (2). А замыкающий топ-3 итальянский "Лацио" и вовсе сумел насолить аж пяти нашим полпредам в еврокубках. Римляне забивали "Шахтеру" (8 голов в двух встречах), "Динамо" (7/4), донецкому "Металлургу" (6/2), "Днепру" (4/2) и "Черноморцу" (3/2).

Несмотря на то, что две верхних строчки в индивидуальной номинации занимают представители Примеры, первенство в командном зачете принадлежит клубам Серии А. 11 итальянских команд сообща нанесли 146 точных ударов по воротам своих украинских оппонентов. После недавней разгромной победы "Баварии" в группе ЛЧ над "Динамо" (5:0) апеннинцев почти настигли полпреды Германии. Впрочем, до конца нынешнего евросезона итальянцы вновь могут упрочить свое лидерство, поскольку с украинцами соперничают сразу два их клуба – "Интер" и "Рома", в то время как за Бундеслигу отдуваются только мюнхенцы. И, кстати, если "нерадзурри" раззабиваются в домашнем поединке с "Шахтером", они также смогут оказаться среди "двадцатников". Ныне в активе миланцев 18 голов.

Вот как выглядит ТОП-6 стран, чьи клубы чаще всего огорчали украинские команды:

Италия – 146 голов

Германия – 145

Испания – 124

Англия – 110

Франция – 88

Португалия – 82

Читая факты о чужой статистике, невольно возникает вопрос: "Ну, а что же наши? Кому украинские команды чаще других забивали?" Ответ до банального прост – тоже немцам. Наши клубы совместными усилиями 88 раз "расписались" в воротах посланцев Бундеслиги. Кстати, в советский период ФРГ была единственной из футбольных топ-стран, с кем мы имели положительную статистику побед – 10 против 6, и нулевую разницу забитых и пропущенных мячей – 21:21. Сейчас же эти показатели имеют такой вид: победы – 25 против 37, мячи – 88:145. Впрочем, "– 57" – это еще не самая худшая наша разница. Наиболее печальный вид имеет статистика взаимоотношений с итальянцами, где у нас просто убийственное сальдо "– 83" (63:146). Притом, что в общий зачет включена и техническая победа "Динамо" над "Ромой" (3:0) в группе ЛЧ-2004/05. Если брать топ-5 европейских чемпионатов, то наиболее пристойный (относительно, конечно) вид – у наших голевых взаимоотношений с клубами Франции: "всего" "– 25" (63:88). А с португальцами мы так и вовсе почти на равных: "– 8" (74:82).

В целом же список стран, клубам которых украинские команды забили 60 и более мячей, выглядит так:

Германия – 88

Португалия – 7 4

4 Испания – 73

Турция – 70

Австрия – 69

Бельгия – 68

Франция – 63

Италия – 63*

Ближайшие кандидаты на попадание в этот перечень – Англия и Голландия, которым наши команды на данный момент нанесли по 58 "пробоин".

Что касается индивидуального зачета клубов, наиболее часто получавших "на орехи" от украинских команд, его возглавляет турецкий "Бешикташ", пропустивший от наших 28 голов. Причем, 24 из них – дело ног игроков "Динамо" (в 10 матчах), еще 4 точных удара добавили за две игры футболисты "Металлиста". Ненамного меньше пропустил от украинцев австрийский "Рапид", которому четыре наших клуба сообща наколотили 26 мячей ("Динамо" – 19, "Шахтер" – 3, "Металлист" и "Заря" – по 2). Замыкает тройку обиженных "Барселона": "Динамо" и "Шахтер" смогли ответить каталонцам за все обиды 24 точными ударами (16 и 8 соответственно).

А вот полный список клубов, пропустивших от украинских команд по 20 и более мячей:

"Бешикташ" – 28 голов

"Рапид" Вена – 26

"Барселона" – 24

"Гент" – 23

"Брюгге" – 22

"Брага" – 22

"Реал" – 20

"Аустрия" Вена – 20.