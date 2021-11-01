Динамо даст бой Барселоне в Киеве. Смотри трансляцию на Volia TV

Уже 2 ноября в Киеве, на стадионе НСК "Олимпийский", пройдет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Барселоной". Матч должен стать ключевым для команд в плане борьбы за еврокубковую весну в этом сезоне. На данный момент обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы своей группы и для сохранения шансов на выход в плей-офф как "Динамо", так и "Барселоне" нужна только победа. В предыдущем поединке на поле "Барселоны" каталонцы минимально обыграли киевлян, добыв свои первые очки на турнире. "Динамо" же должно приложить все усилия, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками.

Игра обещает быть зрелищной и бескомпромиссной, поэтому если у вас нет возможности попасть в этот день на "Олимпийский", то стоит заранее позаботиться о качественном просмотре матча. Например, на онлайн-платформе Volia TV, которая уже много лет дает своим абонентам возможность наслаждаться лучшим футбольным контентом, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и топовые европейские чемпионаты. С этого сезона трансляции на Volia TV осуществляются через каналы "Megogo Футбол".

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Подытожим. 2 ноября, 22:00, Киев, НСК "Олимпийский", матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" – "Барселона". Болеем за наших и наслаждаемся качественной трансляцией в высоком разрешении на платформе Volia TV.