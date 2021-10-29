Стали известны условия допуска болельщиков на матч Динамо - Барселона

В связи с введением "красного" уровня эпидемиологической опасности на территории города Киева для болельщиов, которые хотят посетить матч группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона", доступ на трибуны будет разрешен только при наличии следующих документов:

- отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 72 часа матча, или

- отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до матча, или

- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты);

- документ, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19

Проверка будет производиться перед входом на арену.

Указанное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Во время пребывания на территории стадиона зрители обязаны использовать средства индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот.

Напомним, матч "Динамо" - "Барселона" состоится 2 ноября в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало - в 22:00.