Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо перед матчем с Барселоной откроет на НСК Олимпийский пункт вакцинации
Пункт будет работать два дня, получить прививку может любой желающий
Фото: fckarpaty.com
Киевское "
Каждый желающий в течение двух дней, 31 октября и 1 ноября, сможет привиться от COVID-19. В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, что должно позволить избежать очередей и прочих неудобств.
Все расходы по организации вакцинации будут покрыты киевским клубом. Для всех желающих вакцинация бесплатна.
Клуб отмечает, что вакцины сертифицированы, их подлинность, качество и условия хранения гарантирует Министерство здравоохранения Украины. Опытный профессиональный медицинский персонал, определенный Минздравом, обеспечит быстрый и безопасный процесс вакцинации для каждого гражданина Украины, который посетит пункт НСК "Олимпийский".
31 октября пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 17.00, 1 ноября – с 11.00 до 19.00. Пункт будет работать в зале "Олимпийский двор", вход на территорию стадиона через "Запад-1", "Север-1,2".
Напомним, что на матч "Динамо" - "Барселона", который состоится 2 ноября в Киеве на "Олимпийском", доступ будет разрешен только при наличии отрицательного теста на COVID-19 либо документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.
Популярное сейчас
- Полузащитником Металлиста 1925 интересуются клубы из Бельгии и Чехии
- Агент Матвиенко: Коля не подписывал новый контракт с Шахтером
- Спасибо тебе, Фалькао! После увольнения Кумана у Барсы появился шанс на выздоровление
- Саленко: Игра Динамо перед матчем с Барселоной настораживает
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО