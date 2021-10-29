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Динамо перед матчем с Барселоной откроет на НСК Олимпийский пункт вакцинации

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Пункт будет работать два дня, получить прививку может любой желающий

Динамо перед матчем с Барселоной откроет на НСК Олимпийский пункт вакцинации

Фото: fckarpaty.com

Новина українською

Киевское "Динамо" совместно с Министерством здравоохранения организовало на территории НСК "Олимпийский" пункт вакцинации.

Каждый желающий в течение двух дней, 31 октября и 1 ноября, сможет привиться от COVID-19. В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, что должно позволить избежать очередей и прочих неудобств.

Все расходы по организации вакцинации будут покрыты киевским клубом. Для всех желающих вакцинация бесплатна.

Клуб отмечает, что вакцины сертифицированы, их подлинность, качество и условия хранения гарантирует Министерство здравоохранения Украины. Опытный профессиональный медицинский персонал, определенный Минздравом, обеспечит быстрый и безопасный процесс вакцинации для каждого гражданина Украины, который посетит пункт НСК "Олимпийский".

31 октября пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 17.00, 1 ноября – с 11.00 до 19.00. Пункт будет работать в зале "Олимпийский двор", вход на территорию стадиона через "Запад-1", "Север-1,2".

Напомним, что на матч "Динамо" - "Барселона", который состоится 2 ноября в Киеве на "Олимпийском", доступ будет разрешен только при наличии отрицательного теста на COVID-19 либо документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

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В статье: Динамо (Киев) коронавирус
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