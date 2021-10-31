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На матче Динамо – Барселона будет работать фартовый арбитр-соотечественник Луческу
Не первая встреча украинского клуба с этим судьей в текущем сезоне
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" примет "Барселону" на НСК "Олимпийский" в столице Украины уже в следующий вторник. УЕФА назначила на этот матч соотечественников наставника киевлян Мирчи Луческу – румынскую бригаду арбитров.
Главным судьей будет работать Овидиу Хацеган. Он уже встречался с украинской командой в этом сезоне и тоже обслуживал матч в Киеве. В поединке "Шахтер" - "Интер" румын был ассистентом рефери VAR.
Отметим, что это будет уже 16-я встреча Хацегана с украинскими командами. В его присутствии наши коллективы (в том числе и сборная) проиграли всего дважды при восьми победах и пяти ничейных результатах.
Лайнсменами на встрече "Динамо" - "Барселона" будут Мирча Михаил Григориу и Себастьян Георге. Рауд Петреску будет исполнять обязанности четвёртого арбитра.
А вот на VAR будут работать итальянцы: Марко Ди Белло – главный видеорефери, а Маурицио Мариани – ассистент.
Напомним, что стартовый свисток матча между "Динамо" и "Барселоной" запланирован на 22:00, 2 ноября. Отметим, что на НСК "Олимпийский" был разрешен вход 35 тысяч болельщиков (50% от емкости стадиона), которые должны либо пройти полный курс вакцинации, либо иметь отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, или иметь сертификат о переносе Covid-19.
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