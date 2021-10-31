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Не Агуэро единственным. Первый вице-капитан Барсы тоже травмировался в матче с Алавесом и пропустит игру против Динамо.

Лига Чемпионов
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"Блауграна" теряет лидера защиты

Не Агуэро единственным. Первый вице-капитан Барсы тоже травмировался в матче с Алавесом и пропустит игру против Динамо.

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче 12-го тура испанской Ла Лиги против "Алавеса" "Барселона" потеряла не только два очка, но и двух игроков. Кроме Серхио Агуэро, покинувшего поле из-за проблем с сердцем, поединок не доиграл вице-капитан Жерар Пике.

Он получил по ногам внутри второго тайма и не смог продолжить игру. Клуб сообщил, что у испанца небольшое растяжение камбаловидной мышцы правой ноги, однако не уточнил о сроках восстановления.

Правда, Diario Sport отмечает, что в следующих двух встречах против Динамо 2 ноября и против Сельты 6 ноября Пике участие не примет.

Отметим, что киевляне примут испанцев на НСК "Олимпийский". Старт матча – в 22:00.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Алавес (Витория-Гастейс) Жерар Пике
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Источник:
Sport Es

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
31.10.2021 в 15:10
Та саме через Піке пройшли два останні голи у ворота Барселони... Виглядає, що втрата не велика Утім зважаючи, що Лангле ще більше привозить, а Умтіті взагалі невідомо в який формі То невідомо це плюс чи МІНУС
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