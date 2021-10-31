Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не Агуэро единственным. Первый вице-капитан Барсы тоже травмировался в матче с Алавесом и пропустит игру против Динамо.
"Блауграна" теряет лидера защиты
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 12-го тура испанской Ла Лиги против "Алавеса" "Барселона" потеряла не только два очка, но и двух игроков. Кроме
Он получил по ногам внутри второго тайма и не смог продолжить игру. Клуб сообщил, что у испанца небольшое растяжение камбаловидной мышцы правой ноги, однако не уточнил о сроках восстановления.
Правда, Diario Sport отмечает, что в следующих двух встречах против Динамо 2 ноября и против Сельты 6 ноября Пике участие не примет.
Отметим, что киевляне примут испанцев на НСК "Олимпийский". Старт матча – в 22:00.
Популярное сейчас
- Экс-тренера Динамо не пустили на матч команды Малиновского из-за вакцинации Спутником V
- Роналду спасает Сульшера. Тоттенхэм – Ман Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча
- Здесь для слабых места нет. Акценты зрителя на играх 1/8 финала Кубка Украины
- Саленко: Игра Динамо перед матчем с Барселоной настораживает
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО