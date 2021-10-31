Не Агуэро единственным. Первый вице-капитан Барсы тоже травмировался в матче с Алавесом и пропустит игру против Динамо.

Во вчерашнем матче 12-го тура испанской Ла Лиги против "Алавеса" "Барселона" потеряла не только два очка, но и двух игроков. Кроме Серхио Агуэро, покинувшего поле из-за проблем с сердцем , поединок не доиграл вице-капитан Жерар Пике.

Он получил по ногам внутри второго тайма и не смог продолжить игру. Клуб сообщил, что у испанца небольшое растяжение камбаловидной мышцы правой ноги, однако не уточнил о сроках восстановления.

Правда, Diario Sport отмечает, что в следующих двух встречах против Динамо 2 ноября и против Сельты 6 ноября Пике участие не примет.

Отметим, что киевляне примут испанцев на НСК "Олимпийский". Старт матча – в 22:00.