Динамо – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между каталонской "Барселоной" и киевским "Динамо".

Сегодняшние "сине-гранатовые" – однозначно не оплот надежности. Луческу решил не лезть на рожон в Каталонии, однако у себя дома стоит зацепиться за очки. Играть с этой "Барселоной" точно можно, тем более, она уже без Кумана и с переполненным лазаретом. Поможет ли "Динамо" поддержка трибун? Рискнет ли Мирча? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 2 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Егор Старков