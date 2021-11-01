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Динамо – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Динамо – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между каталонской "Барселоной" и киевским "Динамо".

Читайте такжеНе Агуэро единственным. Первый вице-капитан Барсы тоже травмировался в матче с Алавесом и пропустит игру против Динамо.

Сегодняшние "сине-гранатовые" – однозначно не оплот надежности. Луческу решил не лезть на рожон в Каталонии, однако у себя дома стоит зацепиться за очки. Играть с этой "Барселоной" точно можно, тем более, она уже без Кумана и с переполненным лазаретом. Поможет ли "Динамо" поддержка трибун? Рискнет ли Мирча? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 2 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Егор Старков

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В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Трансляция Аудио онлайн стрим
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