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Динамо – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между каталонской "Барселоной" и киевским "Динамо".
Сегодняшние "сине-гранатовые" – однозначно не оплот надежности. Луческу решил не лезть на рожон в Каталонии, однако у себя дома стоит зацепиться за очки. Играть с этой "Барселоной" точно можно, тем более, она уже без Кумана и с переполненным лазаретом. Поможет ли "Динамо" поддержка трибун? Рискнет ли Мирча? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 2 ноября – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Егор Старков
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