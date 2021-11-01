Динамо - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

У "Динамо" в своей истории есть несколько громких побед над "Барселоной". Но все это в далеком прошлом (90-е годы прошлого тысячелетия). В настоящем же у киевлян продолжается пятиматчевая проигрышная серия в противостоянии с каталонцами. Три из пяти поражений – "сухие".

Если "Динамо" не сломает традицию, то практически лишит себя шансов выйти из группы в еврокубковую весну. Так что будем наблюдать за поединком, который можно считать последним шансом для украинской команды. Будет любопытно.

Матч четвертого тура Лиги чемпионов состоится во вторник, второго ноября 2021-го года, в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция – видеоплатформы MEGOGO и Воля ТВ. Текстовая онлайн трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>> | Начало – 21:55.

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