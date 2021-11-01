Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Динамо - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.11.2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У "Динамо" в своей истории есть несколько громких побед над "Барселоной". Но все это в далеком прошлом (90-е годы прошлого тысячелетия). В настоящем же у киевлян продолжается пятиматчевая проигрышная серия в противостоянии с каталонцами. Три из пяти поражений – "сухие".
Если "Динамо" не сломает традицию, то практически лишит себя шансов выйти из группы в еврокубковую весну. Так что будем наблюдать за поединком, который можно считать последним шансом для украинской команды. Будет любопытно.
Матч четвертого тура Лиги чемпионов состоится во вторник, второго ноября 2021-го года, в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция – видеоплатформы MEGOGO и Воля ТВ. Текстовая онлайн трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>> | Начало – 21:55.
Также не забывайте об аудиотрансляциях. Это звуковой комментарий топ-матчей мира и Украины в живом времени. Аудио онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Барселона" вы найдете на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>>
Предлагаем вам также следить за тем, как матчи "Динамо" влияют на украинскую долю в Таблице коэффициентов. Полная и оперативная информация о потенциальных соперниках, еврокубковой квоте Украины, рейтинге клубов, посеве, корзинах, рекордах и антирекордах "Динамо" и других украинских клубов в Европе – в профильном телеграм-канале. Подписаться – ЗДЕСЬ >>>
Популярное сейчас
- "Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить?". Помощник Луческу оскорбил судью
- Селезнев: Раньше меня выгоняли за алкоголь, а теперь – из-за зала
- Лионель Месси высказался о своем потенциальном возвращении в Барселону
- Стали известны условия допуска болельщиков на матч Динамо - Барселона
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
Новости по теме
- 15:35 Украинские Гецко: В Динамо и Шахтере нет квалифицированных центральных нападающих
- 15:05 Зарубежные Не Агуэро единственным. Первый вице-капитан Барсы тоже травмировался в матче с Алавесом и пропустит игру против Динамо.
- 12:49 Зарубежные На матче Динамо – Барселона будет работать фартовый арбитр-соотечественник Луческу