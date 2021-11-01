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Динамо - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Динамо - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.11.2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Динамо - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

У "Динамо" в своей истории есть несколько громких побед над "Барселоной". Но все это в далеком прошлом (90-е годы прошлого тысячелетия). В настоящем же у киевлян продолжается пятиматчевая проигрышная серия в противостоянии с каталонцами. Три из пяти поражений – "сухие".

Если "Динамо" не сломает традицию, то практически лишит себя шансов выйти из группы в еврокубковую весну. Так что будем наблюдать за поединком, который можно считать последним шансом для украинской команды. Будет любопытно.

Матч четвертого тура Лиги чемпионов состоится во вторник, второго ноября 2021-го года, в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция – видеоплатформы MEGOGO и Воля ТВ. Текстовая онлайн трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>> | Начало – 21:55.

Также не забывайте об аудиотрансляциях. Это звуковой комментарий топ-матчей мира и Украины в живом времени. Аудио онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Барселона" вы найдете на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>>

Предлагаем вам также следить за тем, как матчи "Динамо" влияют на украинскую долю в Таблице коэффициентов. Полная и оперативная информация о потенциальных соперниках, еврокубковой квоте Украины, рейтинге клубов, посеве, корзинах, рекордах и антирекордах "Динамо" и других украинских клубов в Европе – в профильном телеграм-канале. Подписаться – ЗДЕСЬ >>>

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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