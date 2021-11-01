Фартовый судья. Матч Реал - Шахтер обслужит арбитр из Франции

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет выездной матч против "Реала".

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, поединок между командами рассудит бригада арбитров из Франции во главе с 38-летним Бенуа Бастьеном.

На линиях ему будут помогать соотечественники Орельен Бертомье и Бенжамен Пажес. Обязанности четвертого рефери выполнит — Жереми Пиньяр.

Также, на матче будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет француз Вилли Делажо . Его помощник - немец Саша Штегеманн.

Матч "Реал" - "Шахтер" состоится в среду, 3 ноября в Испании. Начало встречи - в 19:45. Поединок в Киеве завершился разгромным поражением украинской команды со счетом 0:5.

Напомним, что Бенуа Бастьен уже судил матч горняков в групповом этапе ЛЧ в 2017 году против "Манчестер Сити". Тогда "Шахтер" выиграл со счетом 2:1.

Также он работал на матче квалификации Лиги Европы "Заря" - РБ "Лейпциг" (0:0) в 2018 году. Стоит отметить, что французский арбитр обслуживал матч сборной Украины против Испании (0:4) в Лиге Наций 2020/21.

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