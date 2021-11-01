Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фартовый судья. Матч Реал - Шахтер обслужит арбитр из Франции
Рефери уже знаком с украинской командой
Фото: UEFA
В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет выездной матч против "Реала".
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, поединок между командами рассудит бригада арбитров из Франции во главе с 38-летним Бенуа Бастьеном.
На линиях ему будут помогать соотечественники Орельен Бертомье и Бенжамен Пажес. Обязанности четвертого рефери выполнит — Жереми Пиньяр.
Также, на матче будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет француз Вилли Делажо . Его помощник - немец Саша Штегеманн.
Матч "Реал" - "Шахтер" состоится в среду, 3 ноября в Испании. Начало встречи - в 19:45. Поединок в Киеве завершился разгромным поражением украинской команды со счетом 0:5.
Напомним, что Бенуа Бастьен уже судил матч горняков в групповом этапе ЛЧ в 2017 году против "Манчестер Сити". Тогда "Шахтер" выиграл со счетом 2:1.
Также он работал на матче квалификации Лиги Европы "Заря" - РБ "Лейпциг" (0:0) в 2018 году. Стоит отметить, что французский арбитр обслуживал матч сборной Украины против Испании (0:4) в Лиге Наций 2020/21.
Популярное сейчас
- Селезнев: Раньше меня выгоняли за алкоголь, а теперь – из-за зала
- В Днепре-1 прокомментировали интерес к экс-форварду Ливерпуля
- Тренер Колоса: Проиграли Львову из-за своего же футболиста
- Стали известны условия допуска болельщиков на матч Динамо - Барселона
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод