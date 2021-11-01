Экс-игрок Динамо: Киевлянам в оставшихся матчах ЛЧ будет очень тяжело

Экс-игрок киевского "Динамо", а ныне главный тренер житомирского "Полесья" Юрий Калитвинцев оценил шансы киевлян в оставшихся трех матчах группового раунда Лиги чемпионов.

"В "Барселоне" как тогда (в 90-е), так и сейчас глупых футболистов априори нет. Если говорить о тренере, то хорош тот тренер, который дает результат. Луис Энрике его дает? Значит, он хороший тренер.

Удается ли регулярно следить за игрой нынешнего "Динамо"? Слежу, конечно. Это довольно легко. В основном, смотрю матчи с его участием по телевизору.

Могу сказать коротко: "Динамо" в оставшихся трех матчах будет очень тяжело", - сказал Калитвинцев.