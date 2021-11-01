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Экс-игрок Динамо: Киевлянам в оставшихся матчах ЛЧ будет очень тяжело

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Юрий Калитвинцев оценил шансы киевского клуба взять очки

Экс-игрок Динамо: Киевлянам в оставшихся матчах ЛЧ будет очень тяжело

olimpik.com.ua

Новина українською

Экс-игрок киевского "Динамо", а ныне главный тренер житомирского "Полесья" Юрий Калитвинцев оценил шансы киевлян в оставшихся трех матчах группового раунда Лиги чемпионов.

"В "Барселоне" как тогда (в 90-е), так и сейчас глупых футболистов априори нет. Если говорить о тренере, то хорош тот тренер, который дает результат. Луис Энрике его дает? Значит, он хороший тренер.

Удается ли регулярно следить за игрой нынешнего "Динамо"? Слежу, конечно. Это довольно легко. В основном, смотрю матчи с его участием по телевизору.

Могу сказать коротко: "Динамо" в оставшихся трех матчах будет очень тяжело", - сказал Калитвинцев.

Напомним, уже завтра, 2 ноября "Динамо" сыграет с "Барселоной" в групповом этапе Лиги чемпионов. Начало - в 22:00.

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В статье: Юрий Калитвинцев Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.11.2021 в 15:50
До этого было легко, щас начнётся потяжелее
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