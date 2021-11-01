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25 игроков Шахтера отправились в Мадрид на матч с Реалом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

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25 игроков Шахтера отправились в Мадрид на матч с Реалом

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий Шахтер отправился в Мадрид на матч 4-го тура Лиги чемпионов против Реала.

На игру отправились 25 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Андрей Пятов

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков

Нападающие: Дентиньо, Даниил Сикан, Фернандо.

Вне заявки Лассина Траоре и Педриньо, которые восстанавливаются после травм.

Напомним, что матч Реал – Шахтер состоится в среду, 3 ноября, и начнется в 19:45.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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andy1973 (Рівне)
01.11.2021 в 17:40
а смысл?
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