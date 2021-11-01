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25 игроков Шахтера отправились в Мадрид на матч с Реалом
Список де Дзерби на выездной матч с испанским грандом
shakhtar.com
На игру отправились 25 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Андрей Пятов
Защитники: Додо, Витао, Марлон, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков
Нападающие: Дентиньо, Даниил Сикан, Фернандо.
Вне заявки Лассина Траоре и Педриньо, которые восстанавливаются после травм.
Напомним, что матч Реал – Шахтер состоится в среду, 3 ноября, и начнется в 19:45.
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