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Бархуан перед матчем с Динамо: Бывают непростые периоды, но мы должны продолжать побеждать

Лига Чемпионов
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Во вторник Барселона сыграет с Динамо

Бархуан перед матчем с Динамо: Бывают непростые периоды, но мы должны продолжать побеждать

Фото: ФК Барселона

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Барселоны" Серхи Бархуан ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции накануне матча 4-го тура Лиги чемпионов с "Динамо".

"Барселона" должна всегда выигрывать. Бывают непростые периоды, как сейчас. Но мы должны продолжать побеждать. Единственный путь заслужить уважение – выигрывать. Победа принесет радость и изменит настрой игроков на позитивную волну.

Для меня, как для бывшего игрока этого клуба, является честью быть тренером "Барселоны" в матче Лиги чемпионов. У меня мало времени, но я должен использовать его по максимуму.

Наши игроки привыкли к давлению. Это особенная игра. Все в наших руках. Мы должны играть в свой футбол. Играть в командную игру, владеть мячом, подсказывать друг другу на поле, находить свободные зоны.

Я горжусь находиться здесь. Мы должны быть сильными. Я искренне верю, что этот состав способен вернуть все на победный путь, несмотря на все наши потери.

Тот факт, что у нас восстановились некоторые игроки, важен для турнира. Их восстановление позитивно для группы, мы должны этим воспользоваться.

Дембеле? Он пропустил много месяцев, поэтому мы должны давать ему нагрузку с осторожностью. Но он хочет помочь команде уже сейчас", - сказал Бархуан.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Серхи Бархуан
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