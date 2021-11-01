  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шапаренко - перед Барсой: Хотим выйти и получить удовольствие от игры, играть на победу
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шапаренко - перед Барсой: Хотим выйти и получить удовольствие от игры, играть на победу

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хороший настрой на игру

Шапаренко - перед Барсой: Хотим выйти и получить удовольствие от игры, играть на победу

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны", который состоится во вторник, 2 ноября.

- Известно, что у "Барселоны" не сыграют Пике и Агуэро, травмирован ряд игроков. В глубине души от этого легче? Или наоборот тревожнее?

- Это опытные игроки. Но в "Барселоне" есть молодые игроки, который полны мотивации завтра играть на победу.

- Как вы психологически готовитесь к матчу с таким соперником, как "Барселона"? Есть ли какой-то мандраж? Ведь есть же разница — "Мариуполь" и Лига чемпионов.

- Нет мандража. Лига чемпионов — праздник для всей страны. Мы хотим завтра выйти и получить удовольствие от игры, играть на победу ("Браво", — отреагировал на эту реплику главный тренер "Динамо" Мирча Луческу).

- Есть ли какие-то особенные установки от тренерского штаба после первого матча с "Барселоной"?

- Мы должны соблюдать дисциплину в обороне, увереннее играть с мячом, не бояться. Мы такие же хорошие игроки, как и они. Все зависит от головы и от нас.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...