Шапаренко - перед Барсой: Хотим выйти и получить удовольствие от игры, играть на победу

Хавбек " Динамо " Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны", который состоится во вторник, 2 ноября.

- Известно, что у "Барселоны" не сыграют Пике и Агуэро, травмирован ряд игроков. В глубине души от этого легче? Или наоборот тревожнее?

- Это опытные игроки. Но в "Барселоне" есть молодые игроки, который полны мотивации завтра играть на победу.

- Как вы психологически готовитесь к матчу с таким соперником, как "Барселона"? Есть ли какой-то мандраж? Ведь есть же разница — "Мариуполь" и Лига чемпионов.

- Нет мандража. Лига чемпионов — праздник для всей страны. Мы хотим завтра выйти и получить удовольствие от игры, играть на победу ("Браво", — отреагировал на эту реплику главный тренер "Динамо" Мирча Луческу).

- Есть ли какие-то особенные установки от тренерского штаба после первого матча с "Барселоной"?

- Мы должны соблюдать дисциплину в обороне, увереннее играть с мячом, не бояться. Мы такие же хорошие игроки, как и они. Все зависит от головы и от нас.