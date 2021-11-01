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Шапаренко - перед Барсой: Хотим выйти и получить удовольствие от игры, играть на победу
Хороший настрой на игру
фото - Олександр Приходько
Хавбек "
- Известно, что у "Барселоны" не сыграют Пике и Агуэро, травмирован ряд игроков. В глубине души от этого легче? Или наоборот тревожнее?
- Это опытные игроки. Но в "Барселоне" есть молодые игроки, который полны мотивации завтра играть на победу.
- Как вы психологически готовитесь к матчу с таким соперником, как "Барселона"? Есть ли какой-то мандраж? Ведь есть же разница — "Мариуполь" и Лига чемпионов.
- Нет мандража. Лига чемпионов — праздник для всей страны. Мы хотим завтра выйти и получить удовольствие от игры, играть на победу ("Браво", — отреагировал на эту реплику главный тренер "Динамо" Мирча Луческу).
- Есть ли какие-то особенные установки от тренерского штаба после первого матча с "Барселоной"?
- Мы должны соблюдать дисциплину в обороне, увереннее играть с мячом, не бояться. Мы такие же хорошие игроки, как и они. Все зависит от головы и от нас.
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