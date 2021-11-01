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Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Программка к поединку тридцатилетней давности

Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки

Динамо – Барселона (06.03.1991)

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол запустил рубрику, которая посвящена выступлениям украинских команд в европейских клубных турнирах. В сезоне-1965/66 киевское "Динамо" сыграло в Кубке обладателей Кубков с ирландским "Колрейном" – тогда начался не только отсчет официальных матчей украинских команд в международных соревнованиях, но и поиск программ, выпущенных к престижным поединкам.

В прошлом футбольные программки являлись неотъемлемым атрибутом болельщика, удобным источником информации, которую необходимо было изучить уважающему себя фанату накануне приема европейских гостей. Сегодня же, в дни доминирования Интернета над бумагой, программки – это все еще предмет коллекционирования, а также важная часть футбольной истории.

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В рамках рубрики мы предоставим возможность окунуться в #Ретростроки разных лет, прочесть интервью интересных личностей и ожидания прессы, сравнить их с реальностью, не спеша изучить цифры, поностальгировать за яркими составами любимых команд, обратить внимание на постеры, рекламу и другие детали конкретной эпохи.

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Во вторник, 2 ноября 2021 года, "Динамо" встретится с "Барселоной" на НСК "Олимпийский". Накануне важного матча 4-го тура группового раунда ЛЧ сезона-2021/22 мы вспомним, как 30 лет назад киевляне впервые в своей истории готовились сыграть с каталонцами. Поединок состоялся 6 марта 1991-го в рамках четвертьфинала Кубка Обладателей Кубков. "Динамо" проиграло в Киеве (2:3), а в Испании оформило паритет (1:1) и покинуло турнир. Последний чемпионат СССР, ветер перемен… Также программку можно изучить / скачать в pdf-формате.

Фотогалерея

Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - фото 1Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - фото 2Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - фото 3Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - фото 4Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - фото 5Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - фото 6Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - фото 7Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - фото 8

Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - изображение 1
Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - изображение 2
Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - изображение 3
Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - изображение 4
Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - изображение 5
Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - изображение 6
Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - изображение 7
Еще не та страна, еще не тот турнир. Динамо – Барселона. 06.03.1991 #Ретростроки - изображение 8

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Ретростроки Программки
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