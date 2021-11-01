Луческу: Рассказал ребятам, как в 2004-м Шахтер в Донецке обыграл Барселону со счетом 2:0

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции перед поединком 4-го тура Лиги чемпионов с "Барселоной" пообщался с представителями СМИ.

— После матча с "Мариуполем" вы были очень недовольны. Удалось ли настроить команду на матч с "Барселоной"?

— Неужели нужно мотивировать кого-то на матч с "Барселоной"? Да, в последние дни я только и слышу, что у "Барселоны" нет того игрока, нет другого. Но "Барса" есть "Барса". Любой футболист из состава этой команды — качественный футболист. У нас нет футболистов, сумма отступных за которых составляет один миллиард евро. У "Барселоны" такие есть. Но у нас тоже есть качественные футболисты. Надеюсь, завтра мы это увидим.

— Насколько потери "Барселоной" Пике и Агуэро заставили вас изменить планы подготовки к завтрашнему матчу?

— Это несущественно. Гарсия компенсирует отсутствие Пике, это будущее "Барселоны", он намного моложе. Агуэро не особо играл, так что не стал бы называть его отсутствие проблемой. Тем более, у "Барселоны" есть Депай — это ударная сила команды, он постоянно забивает.

А вот отсутствие Месси сказалось на всём каталонском клубе. Что-то команда потеряла. В том числе, в плане психологии. Впрочем, у нас тоже нет Попова и Беседина — это важнейшие игроки для нашей команды.

В целом же, отсутствие одного-двух футболистов ничего не меняет в плане игры, играют две команды: "Динамо" и "Барселона". Уверен, что завтра мы сыграем хороший матч.

— После увольнения Кумана уже можно вести речь о новой "Барселоне"?

— За три дня ничего не поменяешь. Так что не может быть сейчас какой-то новой "Барселоны". Играют те, кто здоровы и готовы физически. Да и ситуация с результатами у нашего соперника пока не поменялась: на выходных команда не сумела обыграть "Алавес".

К тому же, у нового наставника "Барсы" нет всех футболистов в распоряжении, чтобы он мог строить какую-то новую игру. Повторюсь, сложно что-то поменять за три дня. Тем более, новый наставник был явно не готов к таком назначению.

— Насколько важно будет для "Динамо" играть завтра при болельщиках?

— Зависит от того, какая группа поддерживает команду. И как поддерживает. Хотел бы чтобы все зрители поддерживали нашу команду и толкали её вперед.

У нас сложный график в этой Лиге чемпионов. В первом туре мы хорошо сыграли дома с "Бенфикой", заслуживали в том матче победу, а потом у нас оказалось два сложных выезда. В этих двух матчах мы сами создали преимущество "Баварии" и "Барселоне" — на наших грубых ошибках.

Рассказал ребятам, как в 2004-м году "Барселона" приехала в Донецк, в её составе дебютировал Месси, а "Шахтер" выиграл у неё со счетом 2:0 — за счет сумасшедшей отдачи и организации игры. Та победа дала большой толчок в развитии "Шахтера". Ребята завтра должны сделать то, что поможет добиться положительного результата. Мы попали в сложную группу, но всё еще возможно. Верю в мотивацию ребят и хорошую игру с их стороны завтра.

— Решили уже, кто завтра заменит травмированного Миколенко на левом фланге обороны?

— В матче с "Мариуполем" я посмотрел на Шабанова на этой позиции лишь на тот случай, ели Караваев не сможет сыграть по каким-то причинам. Так что речь не идет о том, что завтра Караваев не сыграет вместо Миколенко.