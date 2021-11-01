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Матвеев: Динамовцам даже где-то повезло, что им придется сразиться с такой Барселоной

Лига Чемпионов
(1 голосов)
Матвеев: Динамовцам даже где-то повезло, что им придется сразиться с такой Барселоной

Олександр Приходько

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Олег Mатвеев поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Уверен, в какой бы спортивной форме не находились футболисты "Барселоны", они не будут изменять своему фирменному стилю с тотальным контролем мяча. Хотя ради справедливости нужно сказать, что в последнее время каталонцы остались без целой группы ведущих игроков и это не могло не сказаться негативно на рисунке игры. Но это, как говорят, проблемы "Барселоны", как и то, что она в разгар сезона осталась без главного тренера.

И динамовцам даже где-то повезло, что им придется сразиться с такой "Барселоной". Я видел телетрансляции последних матчей каталонцев, как воочию два поединка киевлян с "Mариуполем" и была возможность убедиться, что этот соперник под силу киевлянам.

Динамовцы сейчас на приличном ходу, хотя, конечно, важно, чтобы завтра не чудачили, а сыграли с максимальной концентрацией. Также очень много будет зависеть от того, сумеют ли хозяева нейтрализовать универсала испанского клуба - Депая - игрока креативного, хитрого, с мощным ударом.

Я думаю, что динамовцы не проиграют, что позволит им сохранить шансы на пропуск в еврокубковую весну", - сказал Матвеев.

Напомним, что матч "Динамо" - "Барселона" состоится во вторник, 2 ноября, и начнется в 22:00.

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В статье: Олег Матвеев Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
01.11.2021 в 21:35
Как-то странно писать о Матвееве, как о бывшем игроке ДК, забыв упомянуть его кротовье прошлое
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Лекарь (село Дарница)
01.11.2021 в 21:34
У вас ошибка в статье: экс-игрок Шахтера, Олег Матвеев...
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