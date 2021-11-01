Матвеев: Динамовцам даже где-то повезло, что им придется сразиться с такой Барселоной

Экс-игрок " Динамо " Олег Mатвеев поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Уверен, в какой бы спортивной форме не находились футболисты "Барселоны", они не будут изменять своему фирменному стилю с тотальным контролем мяча. Хотя ради справедливости нужно сказать, что в последнее время каталонцы остались без целой группы ведущих игроков и это не могло не сказаться негативно на рисунке игры. Но это, как говорят, проблемы "Барселоны", как и то, что она в разгар сезона осталась без главного тренера.

И динамовцам даже где-то повезло, что им придется сразиться с такой "Барселоной". Я видел телетрансляции последних матчей каталонцев, как воочию два поединка киевлян с "Mариуполем" и была возможность убедиться, что этот соперник под силу киевлянам.

Динамовцы сейчас на приличном ходу, хотя, конечно, важно, чтобы завтра не чудачили, а сыграли с максимальной концентрацией. Также очень много будет зависеть от того, сумеют ли хозяева нейтрализовать универсала испанского клуба - Депая - игрока креативного, хитрого, с мощным ударом.

Я думаю, что динамовцы не проиграют, что позволит им сохранить шансы на пропуск в еврокубковую весну", - сказал Матвеев.