Мальме – Челси. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 02.11.2021

Лига чемпионов

Группа H, четвертый тур

2 ноября, 19:45. "Эллада Стадион" (Мальме)

Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)

Прямая трансляция: Мегого

Групповой этап ЛЧ уже пересек экватор, а значит, команды становятся ближе к окончательным задачам. Каждый коллектив видит пройденный путь и реально оценивает шансы на следующие три матча. В "Мальме" и "Челси" перспективы совершенно противоположны: "аристократы" будут навязывать борьбу "Ювентусу", а шведы мечтают хотя бы однажды отличиться в группе H. Пока у "небесно-голубых" ситуация плачевна, собственно, как и У "Челси" нет гарантий лидерства квартета.

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"Мальме"

Шведы – единственная команда группы H, прошедшая сито квалификации. Да еще и подопечные норвежского специалиста Томассона стартовали с первого раунда и победили в двухматчевых поединках "Ригу", "ХИК", "Рейнджерс" и "Лудогорец". В квартете соперники гораздо сложнее, а отсюда и неутешительные результаты: по нулю в графе очков и забитых, а также 11 пропущенных. Даже условная третья сила квартета "Зенит" отгрузила четыре шведам, да и менее трех за матч еще не вытаскивали из своих ворот голкиперы "Мальме", а их в этом групповом раунде было уже двое.

Во внутреннем чемпионате дела обстоят тоже стабильно, однако больше с положительной стороны. "Небесно-голубые" лидируют в шведском Аллсвенскане, имея совсем небольшой отрыв от преследователей: одно очко от другого "Юргордена" и три от третьего "Эльфсборга". До финиша чемпионата осталось четыре тура, и вряд ли "Мальме" отдаст трофей. Далеко не на ЛЧ делает ставку Томассон.

????️ JDT: "Jag är oerhört stolt över att se hur hela Malmö förvandlas under kvällar som den vi har framför oss."



För första gången sedan sextondelsfinalen mot Wolfsburg är det åter igen fulla läktare på Stadion när MFF spelar ute i Europa. Notera den tidiga avsparkstiden, 18:45. — Malmö FF (@Malmo_FF) November 1, 2021

Кадры хозяев

Трое игроков находятся в лазарете шведов. Беймо, Тойвонен и Кнудсен не сыграют против "Челси", как и Левицки, но последний - по личным причинам. Все они давно не помощники команде, поэтому их отсутствие не является чем-то важным в построении игры на данный момент.

"Челси"

Аристократы во главе с Тухелем продолжают проводить стабильный сезон. В их пассиве всего два поражения в 16 матчах, которые, кстати, были сразу одно за другим в конце сентября с одинаковым счетом 0:1 (против "Манчестер Сити" и "Ювентуса"). В поединке против туринцев "Челси" создал больше шансов, неплохо атаковал, однако завершить наступления так и не смог. Из-за того неудачного результата в Италии сейчас именно меганестабильная "старая сеньора" лидирует в группе H, на три очка опережая "аристократов".

"Челси" победил в последних шести поединках подряд, пропустив всего дважды. Да и в общей сложности лондонцы мало позволяют сопернику у своих ворот: в пассиве подопечных Тухеля семь пропущенных в 16 матчах. И это несмотря на то, что в центре защиты постоянная ротация: Рюдигер, Силва, Кристенсен, Чалоба делят три места в составе. В АПЛ "аристократы" лидируют по сухим матчам и наименьшему количеству голов в свои ворота. Менди проводит отличный сезон, постоянно прогрессируя, собственно, как и многие игроки при немецком наставнике. Томас принес на "Стэмфорд Бридж" дисциплину, которой не хватало при Лэмпарде.

Кадры гостей

А вот Лукаку не слишком ярко выступает после перехода из “Интера”. Еще и он травмировался, и не сможет помочь команде вместе с Вернером, Ковачичем, Маунтом и Пулишичем. Лазарет приличный, но замена у немецкого специалиста есть.

Последние матчи "Мальме" и "Челси"

Последние пять встреч хозяев

30.10.2021. "Сириус" - "Мальме" 2:3 (Аллсвенскан)

27.10.2021. "Мальме" - "АИК" 1:0 (Аллсвенскан)

24.10.2021. "Варберг" - "Мальме" 1:1 (Аллсвенскан)

20.10.2021. "Челси" - "Мальме" 4:0 (ЛЧ)

16.10.2021. "Эстерсунд" - "Мальме" 0:3 (Аллсвенскан)

Последние пять встреч гостей

30.10.2021. "Ньюкасл" – "Челси" 0:3 (АПЛ)

26.10.2021. "Челси" - "Саутгемптон" 1:1 (победа хозяев в с. п.) (Кубок лиги)

23.10.2021. "Челси" - "Норвич" 7:0 (АПЛ)

20.10.2021. "Челси" - "Мальме" 4:0 (АПЛ)

16.10.2021. "Брентфорд" – "Челси" 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица группы H

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Ювентус 3 3 0 0 5-0 9 2 Челси 3 2 0 1 5-1 6 3 Зенит 3 1 0 2 4-2 3 4 Мальме 3 0 0 3 0-11 0

Личные встречи между "Мальме" и "Челси"

В общей сложности три раза команды противостояли друг другу. Во всех трех матчах был сильнее "Челси". В 1/16 финала ЛЕ 2018/2019 гг. "аристократы" победили с общим счетом 5:1. Ну и собственно в поединке 20 октября этого года тоже верх взяли лондонцы 4:0.

What a way to score your first goal for the Blues! ????



Who will make their mark against Malmo on Tuesday? Predict to win a signed 'Champions of Europe' shirt! ???? — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 1, 2021

Цифры и факты

"Мальме" не пропустил только в одном домашнем матче из последних семи.

“Челси” в гостях не забил всего в одном поединке этого сезона.

Только однажды "Мальме" удалось выиграть у английского клуба. Произошло это в 1995 году в матче против "Ноттингема".

По данным аналитического портала Transfermarkt "аристократы" дороже "небесно-голубых" в почти 30 раз (890,5 млн евро против 30,1 млн евро).

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Ставки и коэффициенты на матч "Мальме" – "Челси"

Прогноз на матч "Мальме" – "Челси" от UA-Football

Подопечные Томассона достаточно стабильны во внутреннем чемпионате, однако это не значит, что они идут по пути побед. Аллсвенскан приносит "Мальме" проблемы, что говорить о "Челси", который является тяжелым соперником для кого-либо. Даже с переполненным лазаретом “аристократы” гораздо сильнее – плохую роль может сыграть разве что недооценка. Однако нужно не отпускать “Ювентус” и улучшать разницу забитых-пропущенных. Прогноз: сухая победа "Челси".