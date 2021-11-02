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Мальме – Челси. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 02.11.2021

Лига Чемпионов
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Есть ли хоть какой шанс у шведов?

Мальме – Челси. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 02.11.2021

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов

Группа H, четвертый тур

2 ноября, 19:45. "Эллада Стадион" (Мальме)

Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)

Прямая трансляция: Мегого

Групповой этап ЛЧ уже пересек экватор, а значит, команды становятся ближе к окончательным задачам. Каждый коллектив видит пройденный путь и реально оценивает шансы на следующие три матча. В "Мальме" и "Челси" перспективы совершенно противоположны: "аристократы" будут навязывать борьбу "Ювентусу", а шведы мечтают хотя бы однажды отличиться в группе H. Пока у "небесно-голубых" ситуация плачевна, собственно, как и У "Челси" нет гарантий лидерства квартета.

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"Мальме"

Шведы – единственная команда группы H, прошедшая сито квалификации. Да еще и подопечные норвежского специалиста Томассона стартовали с первого раунда и победили в двухматчевых поединках "Ригу", "ХИК", "Рейнджерс" и "Лудогорец". В квартете соперники гораздо сложнее, а отсюда и неутешительные результаты: по нулю в графе очков и забитых, а также 11 пропущенных. Даже условная третья сила квартета "Зенит" отгрузила четыре шведам, да и менее трех за матч еще не вытаскивали из своих ворот голкиперы "Мальме", а их в этом групповом раунде было уже двое.

Во внутреннем чемпионате дела обстоят тоже стабильно, однако больше с положительной стороны. "Небесно-голубые" лидируют в шведском Аллсвенскане, имея совсем небольшой отрыв от преследователей: одно очко от другого "Юргордена" и три от третьего "Эльфсборга". До финиша чемпионата осталось четыре тура, и вряд ли "Мальме" отдаст трофей. Далеко не на ЛЧ делает ставку Томассон.

Кадры хозяев

Трое игроков находятся в лазарете шведов. Беймо, Тойвонен и Кнудсен не сыграют против "Челси", как и Левицки, но последний - по личным причинам. Все они давно не помощники команде, поэтому их отсутствие не является чем-то важным в построении игры на данный момент.

"Челси"

Аристократы во главе с Тухелем продолжают проводить стабильный сезон. В их пассиве всего два поражения в 16 матчах, которые, кстати, были сразу одно за другим в конце сентября с одинаковым счетом 0:1 (против "Манчестер Сити" и "Ювентуса"). В поединке против туринцев "Челси" создал больше шансов, неплохо атаковал, однако завершить наступления так и не смог. Из-за того неудачного результата в Италии сейчас именно меганестабильная "старая сеньора" лидирует в группе H, на три очка опережая "аристократов".

"Челси" победил в последних шести поединках подряд, пропустив всего дважды. Да и в общей сложности лондонцы мало позволяют сопернику у своих ворот: в пассиве подопечных Тухеля семь пропущенных в 16 матчах. И это несмотря на то, что в центре защиты постоянная ротация: Рюдигер, Силва, Кристенсен, Чалоба делят три места в составе. В АПЛ "аристократы" лидируют по сухим матчам и наименьшему количеству голов в свои ворота. Менди проводит отличный сезон, постоянно прогрессируя, собственно, как и многие игроки при немецком наставнике. Томас принес на "Стэмфорд Бридж" дисциплину, которой не хватало при Лэмпарде.

Кадры гостей

А вот Лукаку не слишком ярко выступает после перехода из “Интера”. Еще и он травмировался, и не сможет помочь команде вместе с Вернером, Ковачичем, Маунтом и Пулишичем. Лазарет приличный, но замена у немецкого специалиста есть.

Последние матчи "Мальме" и "Челси"

Последние пять встреч хозяев

  • 30.10.2021. "Сириус" - "Мальме" 2:3 (Аллсвенскан)
  • 27.10.2021. "Мальме" - "АИК" 1:0 (Аллсвенскан)
  • 24.10.2021. "Варберг" - "Мальме" 1:1 (Аллсвенскан)
  • 20.10.2021. "Челси" - "Мальме" 4:0 (ЛЧ)
  • 16.10.2021. "Эстерсунд" - "Мальме" 0:3 (Аллсвенскан)

Последние пять встреч гостей

  • 30.10.2021. "Ньюкасл" – "Челси" 0:3 (АПЛ)
  • 26.10.2021. "Челси" - "Саутгемптон" 1:1 (победа хозяев в с. п.) (Кубок лиги)
  • 23.10.2021. "Челси" - "Норвич" 7:0 (АПЛ)
  • 20.10.2021. "Челси" - "Мальме" 4:0 (АПЛ)
  • 16.10.2021. "Брентфорд" – "Челси" 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица группы H

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ
1 Ювентус 3 3 0 0 5-0 9
2 Челси 3 2 0 1 5-1 6
3 Зенит 3 1 0 2 4-2 3
4 Мальме 3 0 0 3 0-11 0

Личные встречи между "Мальме" и "Челси"

В общей сложности три раза команды противостояли друг другу. Во всех трех матчах был сильнее "Челси". В 1/16 финала ЛЕ 2018/2019 гг. "аристократы" победили с общим счетом 5:1. Ну и собственно в поединке 20 октября этого года тоже верх взяли лондонцы 4:0.

Цифры и факты

  • "Мальме" не пропустил только в одном домашнем матче из последних семи.
  • “Челси” в гостях не забил всего в одном поединке этого сезона.
  • Только однажды "Мальме" удалось выиграть у английского клуба. Произошло это в 1995 году в матче против "Ноттингема".
  • По данным аналитического портала Transfermarkt "аристократы" дороже "небесно-голубых" в почти 30 раз (890,5 млн евро против 30,1 млн евро).

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Ставки и коэффициенты на матч "Мальме" – "Челси"

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Прогноз на матч "Мальме" – "Челси" от UA-Football

Подопечные Томассона достаточно стабильны во внутреннем чемпионате, однако это не значит, что они идут по пути побед. Аллсвенскан приносит "Мальме" проблемы, что говорить о "Челси", который является тяжелым соперником для кого-либо. Даже с переполненным лазаретом “аристократы” гораздо сильнее – плохую роль может сыграть разве что недооценка. Однако нужно не отпускать “Ювентус” и улучшать разницу забитых-пропущенных. Прогноз: сухая победа "Челси".

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В статье: Мальме Челси (Лондон)
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