Мальме – Челси. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 02.11.2021

Лига чемпионов

Группа H, четвертый тур

2 ноября, 19:45. "Эллада Стадион" (Мальме)

Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)

Прямая трансляция: Мегого

Групповой этап ЛЧ уже пересек экватор, а значит, команды становятся ближе к окончательным задачам. Каждый коллектив видит пройденный путь и реально оценивает шансы на следующие три матча. В "Мальме" и "Челси" перспективы совершенно противоположны: "аристократы" будут навязывать борьбу "Ювентусу", а шведы мечтают хотя бы однажды отличиться в группе H. Пока у "небесно-голубых" ситуация плачевна, собственно, как и У "Челси" нет гарантий лидерства квартета.

Шведы – единственная команда группы H, прошедшая сито квалификации. Да еще и подопечные норвежского специалиста Томассона стартовали с первого раунда и победили в двухматчевых поединках "Ригу", "ХИК", "Рейнджерс" и "Лудогорец". В квартете соперники гораздо сложнее, а отсюда и неутешительные результаты: по нулю в графе очков и забитых, а также 11 пропущенных. Даже условная третья сила квартета "Зенит" отгрузила четыре шведам, да и менее трех за матч еще не вытаскивали из своих ворот голкиперы "Мальме", а их в этом групповом раунде было уже двое.

Во внутреннем чемпионате дела обстоят тоже стабильно, однако больше с положительной стороны. "Небесно-голубые" лидируют в шведском Аллсвенскане, имея совсем небольшой отрыв от преследователей: одно очко от другого "Юргордена" и три от третьего "Эльфсборга". До финиша чемпионата осталось четыре тура, и вряд ли "Мальме" отдаст трофей. Далеко не на ЛЧ делает ставку Томассон.

Трое игроков находятся в лазарете шведов. Беймо, Тойвонен и Кнудсен не сыграют против "Челси", как и Левицки, но последний - по личным причинам. Все они давно не помощники команде, поэтому их отсутствие не является чем-то важным в построении игры на данный момент.

Аристократы во главе с Тухелем продолжают проводить стабильный сезон. В их пассиве всего два поражения в 16 матчах, которые, кстати, были сразу одно за другим в конце сентября с одинаковым счетом 0:1 (против "Манчестер Сити" и "Ювентуса"). В поединке против туринцев "Челси" создал больше шансов, неплохо атаковал, однако завершить наступления так и не смог. Из-за того неудачного результата в Италии сейчас именно меганестабильная "старая сеньора" лидирует в группе H, на три очка опережая "аристократов".

"Челси" победил в последних шести поединках подряд, пропустив всего дважды. Да и в общей сложности лондонцы мало позволяют сопернику у своих ворот: в пассиве подопечных Тухеля семь пропущенных в 16 матчах. И это несмотря на то, что в центре защиты постоянная ротация: Рюдигер, Силва, Кристенсен, Чалоба делят три места в составе. В АПЛ "аристократы" лидируют по сухим матчам и наименьшему количеству голов в свои ворота. Менди проводит отличный сезон, постоянно прогрессируя, собственно, как и многие игроки при немецком наставнике. Томас принес на "Стэмфорд Бридж" дисциплину, которой не хватало при Лэмпарде.

А вот Лукаку не слишком ярко выступает после перехода из “Интера”. Еще и он травмировался, и не сможет помочь команде вместе с Вернером, Ковачичем, Маунтом и Пулишичем. Лазарет приличный, но замена у немецкого специалиста есть.

В общей сложности три раза команды противостояли друг другу. Во всех трех матчах был сильнее "Челси". В 1/16 финала ЛЕ 2018/2019 гг. "аристократы" победили с общим счетом 5:1. Ну и собственно в поединке 20 октября этого года тоже верх взяли лондонцы 4:0.

