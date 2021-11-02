Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет Е, 4-й тур

2 ноября. Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Бенфика" 22:00

Трансляция – Megogo

Бавария

"Бавария" к началу ноября успела добыть 10 разгромных побед во всех турнирах. Приход Юлиана Нагельсманна ознаменовал очередной шаг вперед в развитии, и в первые месяцы сезона "рекордмайстер" выглядел самым нежеланным соперником в Европе из возможных. Чего стоят только три уничтожения в групповом этапе Лиги Чемпионов, все "сухие", с общим счётом 12:0.

Но последняя неделя обнажила серьёзные проблемы "Баварии". Шок-контент от менхенгладбахской "Боруссии", нанесшей Мюнхену рекордное поражение в Кубке Германии со счётом 5:0, а затем не самая убедительная победа над "Унионом" (2:5) в Бундеслиге. "Унион" вполне мог забивать чемпиону мяча 4, как и Гладбах накрывал "Баварию" высоким прессингом, вынуждал простые ошибки. Помимо игры под давлением, ужасала и игра линии обороны баварцев. Регулярные проблемы возникали при передачах за спину, и лишь гений Мануэля Нойера предотвратил вторую катастрофу за неделю.

Бенфика

"Бенфика" проводит добротную кампанию, неплохо проявляя себя и в чемпионате Португалии, и в Европе. В Примейре идут всего с одним поражением в 10 турах, и одном набранном пункте от лидирующего "Порту". В Лиге Чемпионов по делу разнесли кризисную "Барселону" (3:0), но нервная нулевая ничья в Киеве может здорово ударить по шансам на выход из группы.

Особняком стоит домашнее поражение от "Баварии" (0:4). Мюнхен забил 4, ещё два с офсайда, пробивал по штангам и доминировал всю игру. "Бенфика" симпатична, но их лёгкий центр поля и не самая надёжная оборона не в состоянии держаться против "Баварии". Посмотрим, рискнёт ли Жезус запрессинговать баварцев, подражая Гладбаху и "Униону", пользуясь их уроками.

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Статистика и факты

"Бавария" выиграла 22 из 24 последних матчей в Лиге Чемпионов

"Бавария" не пропускала в 4 последних матчах ЛЧ

"Бавария" выиграла 3 последних личных встречи с "Бенфикой"

"Бавария" разгромила всех соперников группы с общим счётом 12:0

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 3 3 0 0 12-0 +12 9 2 "Бенфика" 3 1 1 1 3-4 -1 4 3 "Барселона" 3 1 0 2 1-6 -5 3 4 "Динамо" 3 0 1 2 0-6 -6 1

Личные встречи

Соперники встречались между собой 7 раз. "Бенфика" никогда не побеждала "Баварию" – 6 поражений при одной ничьей. В Мюнхене все игры остались за хозяевами. Последние две встречи "Бавария" побеждала с разницей в 4 мяча, включая игру прошлого круга.

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер – Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

Не сыграют: Шупо-Мотинг (бедро), Ульрайх (колено)

Под вопросом: Дэвис (бедро)

"Бенфика": Влаходимос – Вериссимо, Отаменди, Вертонген – Диогу Гонсалвеш, Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо – Рафа Силва, Яремчук, Дарвин

Не сыграют: Андре Алмейда (мышца), Лазаро (мышца), Родриго Пиньо (колено), Сеферович (мышца)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Бенфика от UA-Футбол

Победа "Баварии" 4:1. В атаке "Баварии" сомневаться не стоит, но вот оборона вызывает вопросы. Первая игра в Лиссабоне чётко показала, что португальцы "Баварии" не соперник, однако свой мяч Яремчук или Дарвин найти могут. Ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 1.91.