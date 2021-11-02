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Шахтер прибыл в Мадрид на матч с Реалом в Лиге чемпионов - ВИДЕО
Поединок между командами состоится в среду, 3 ноября
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" прибыл в Мадрид на матч 4-го тура Лиги чемпионов с "Реалом".
Утром 1 ноября футболисты, тренеры и персонал сдали тест на коронавирус, затем провели тренировку, после обеда отправились в аэропорт и в 15:45 взяли курс на Мадрид. Вместе с командой в столицу Испании прибыл менеджмент клуба во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным.
Роберто Де Дзерби включил в предварительную заявку всех, кто доступен на данный момент – 25 футболистов.
Напомним, матч "Реал" – "Шахтер" состоится на "Сантьяго Бернабеу" 3 ноября. Начало в 19:45.
???? ¡Hola Espana! Прибыли в Мадрид! ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 1, 2021
???? В среду – #РеалШахтер! ????#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/tm5UrBbCYg
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