Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч "Реал" - "Шахтер", Лига Чемпионов, 3 ноября 2021
Фото: Александр Приходько
Донецкий "Шахтер", набрав в трех матчах ЛЧ один бал, должен срочно спасать положение. Экватор пройден, а команде де Дзерби пока что похвастаться особо нечем. Дабы окончательно не падать в грязь лицом, вице-чемпиону нужно увозить очки из Мадрида. Да, сложно, но поражение станет катастрофой.
Киевский матч между командами вспоминать не хочется, ибо там "Реал" был на голову сильнее украинского соперника. У де Дзерби и его тренерского штаба было достаточно времени, чтобы сделать работу над ошибками и придумать новый план противодействия "сливочным". В среду мы посмотрим, как хорошо со своей задачей справился итальянский алленаторе.
Смотрите матч третьего тура группового этапа ЛЧ во среду, 3-го ноября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Реал" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Реал" - "Шахтер"
Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Реал" - "Шахтер".
Популярное сейчас
- Ворскла теряет контроль над третьим местом, Заря и Днепр-1 воспользовались. Таблица УПЛ 2021/22
- Крутейший Гладкий, доминирующий Шахтер. Символическая сборная 13-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Союз Нуну Эшпириту Санту и Тоттенхэма был изначально обречен на неудачу
- Динамо - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод