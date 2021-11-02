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Реал - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Реал" - "Шахтер", Лига Чемпионов, 3 ноября 2021

Реал - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер", набрав в трех матчах ЛЧ один бал, должен срочно спасать положение. Экватор пройден, а команде де Дзерби пока что похвастаться особо нечем. Дабы окончательно не падать в грязь лицом, вице-чемпиону нужно увозить очки из Мадрида. Да, сложно, но поражение станет катастрофой.

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Киевский матч между командами вспоминать не хочется, ибо там "Реал" был на голову сильнее украинского соперника. У де Дзерби и его тренерского штаба было достаточно времени, чтобы сделать работу над ошибками и придумать новый план противодействия "сливочным". В среду мы посмотрим, как хорошо со своей задачей справился итальянский алленаторе.

Смотрите матч третьего тура группового этапа ЛЧ во среду, 3-го ноября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Отметим, что матч "Реал" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Реал" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Реал" - "Шахтер".

Больше новостей о "Шахтере" читайте в телеграм-канале Братство Молота и Кирки >>
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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
02.11.2021 в 12:49
Матч!
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perogiv52 (.)
02.11.2021 в 12:07
Ренад Леонидович разве нельзя показать Шахтёр который играет в ЛЧ на канале ТРК Украина, как же так заботимся о болельщиках. Задрало регестрироваться, или вы думаете, что у каждого пенсия как крем для вашей обуви. Да до такой степени обидно, что свою любимую команду просто посмотреть на вашем канале не возможно.
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