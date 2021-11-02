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Ливерпуль – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Ливерпуль – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между "Ливерпулем" и мадридским "Атлетико".

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Вспомните только предыдущий матч между англичанами и испанцами! Это было потрясающе! Теперь мы получим продолжение битвы между одними из лучших команд Европы. Пожмет ли Симеоне руку Клоппу? Хватит ли "красным" физических кондиций, а "матрасникам" – концентрации у своих ворот? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 3 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Ливерпуль Трансляция Аудио онлайн стрим
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