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Ливерпуль – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между "Ливерпулем" и мадридским "Атлетико".
Вспомните только предыдущий матч между англичанами и испанцами! Это было потрясающе! Теперь мы получим продолжение битвы между одними из лучших команд Европы. Пожмет ли Симеоне руку Клоппу? Хватит ли "красным" физических кондиций, а "матрасникам" – концентрации у своих ворот? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 3 ноября – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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