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Буряк: Хотел бы проснуться и узнать, что Динамо победило Барселону

Лига Чемпионов
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Матч состоится сегодня, 2 ноября и начнется в 22:00

Буряк: Хотел бы проснуться и узнать, что Динамо победило Барселону

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча киевского "Динамо" с "Барселоной".

"Каталонская команда очень изменилась после ухода Месси. Хотя, помнится, у "Барселоны" были такие поединки, на которые она приезжала без многих основных футболистов, но, тем не менее, свое брала.

Известно, что Агуэро и Пике не сыграют против "Динамо". Относительно отсутствия Агуэро, — думаю, не стоит особо радоваться, ведь он долго был в лазарете, сыграл мало, и на него в "Барселоне" сейчас ставку не делают. А вот Пике — серьезная потеря каталонцев. Посмотрим, как тренер "Барселоны" закроет эту брешь.

Придется отталкиваться от того, что "Динамо" нужна только победа. Однако ни в коем случае нельзя допустить шапкозакидательские настроения. В матче с "Барселоной" в тактическом плане необходимо действовать гибко, комбинированно. Можно и прессинговать, и Фати с Депаем закрыть.

Повторюсь, не закрыт только вопрос по атаке "бело-синих". Следует помнить: не бьешь по воротам соперника — не выигрываешь! Трудно угадать результат, но, считаю, что эта "Барселона" по зубам "Динамо". Я хотел бы сейчас уснуть и проснуться в среду утром, узнав, что киевляне победили, но придется поволноваться во вторник, ничего не поделаешь, - сказал Буряк.

Напомним, поединок "Динамо" - "Барселона" состоится сегодня, 2 ноября и начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию этого матча.

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В статье: Леонид Буряк Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
zbirna.com

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