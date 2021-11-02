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Суркис провел встречу с Лапортой перед матчем Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Президенты клубов поужинали в ресторане

Суркис провел встречу с Лапортой перед матчем Лиги чемпионов

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 2 ноября, в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с "Барселоной". Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

По данным источника, в одном из ресторанов Киева были замечены вчера вечером Жоан Лапорта и Игорь Суркис.

Примечательно, что ранее на таких встречах "Динамо" представлял спортивный директор клуба Резо Чохонелидзе. В этот раз встреча прошла с участием главных лиц клубов.

Отметим, что в связи с введением "красного" уровня эпидемиологической опасности на территории города Киева игра пройдет с карантинными ограничениями.

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В статье: Игорь Суркис Жоан Лапорта Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (16)
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Барселиниус (землянин)
02.11.2021 в 13:37
Ужинали два пи... Один барселонский, другой киевский... Встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке.
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+1
0
Свободу не спинити (Львівська обл)
02.11.2021 в 12:49
Шуби вже відправили в Каталонію. Скоро зима. Шуби допоможуть зігрітися. Барса ж сама не може купити бо банкрот
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+1
-1
KadimXa (Харьков)
02.11.2021 в 12:41
Шубу с собой брал?
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+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.11.2021 в 13:31
Ні, вибухівку хоче закласти на трибуні...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.11.2021 в 12:13
Накормил чтоб сильно не били.
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+1
-4
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Динамiт (Василькiв)
02.11.2021 в 11:59
Лапорта цiкавився , як вести справи так з футбольним клубом, щоб не бути банкротом !
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+1
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
02.11.2021 в 11:50
По неподтвержденной информации в это зимнее трансферное окно в стан блаугранатс переберется самый перспективный Украинский форвард, источник фамилии не называет, но по всем предположениям это молодое дарование киевлян Владислав Супряга, таким образом руководство Барселоны хочет закрыть проблемную позицию в этом нападении.
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+2
-6
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таврия19752009 (симферополь)
02.11.2021 в 11:40
Предлогал Супрягу
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+1
-9
тутти-10 (Сумська область)
02.11.2021 в 11:52
Тобі гарно камнєм с нєба шибонуло, якщо радную рєчь пазабил предлОгал)))
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+9
-1
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таврия19752009 (симферополь)
02.11.2021 в 12:04
Т9 исправил
0
-6
Alex-696 (Немирів)
02.11.2021 в 12:18
Добре, що не Т34)))
+3
0
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Динамiт (Василькiв)
02.11.2021 в 11:57
Сепар -- неуч !
Ответить
+6
-1
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ДВ (Одесса)
02.11.2021 в 11:40
договорняк на ничью ??
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0
-8
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.11.2021 в 12:09
На перемогу Динамо 3-0... Зате в наступному розіграші ЛЧ Динамо віддасть борги.
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+2
-1
pyvovarchyk (Львів)
02.11.2021 в 11:33
Суркіс запропонував Лапорті звернути увагу на Буряка і Хацкевича
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+1
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.11.2021 в 12:10
Дуже смішно. А може на Кополовця, щоб кажду неділю ходити молитися, кажду.
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+1
0


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