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Суркис провел встречу с Лапортой перед матчем Лиги чемпионов
Президенты клубов поужинали в ресторане
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 2 ноября, в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с "Барселоной". Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.
По данным источника, в одном из ресторанов Киева были замечены вчера вечером Жоан Лапорта и Игорь Суркис.
Примечательно, что ранее на таких встречах "Динамо" представлял спортивный директор клуба Резо Чохонелидзе. В этот раз встреча прошла с участием главных лиц клубов.
Отметим, что в связи с введением "красного" уровня эпидемиологической опасности на территории города Киева игра пройдет с карантинными ограничениями.
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