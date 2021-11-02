Суркис провел встречу с Лапортой перед матчем Лиги чемпионов

Сегодня, 2 ноября, в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" сыграет с "Барселоной". Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

По данным источника, в одном из ресторанов Киева были замечены вчера вечером Жоан Лапорта и Игорь Суркис.

Примечательно, что ранее на таких встречах "Динамо" представлял спортивный директор клуба Резо Чохонелидзе. В этот раз встреча прошла с участием главных лиц клубов.

Отметим, что в связи с введением "красного" уровня эпидемиологической опасности на территории города Киева игра пройдет с карантинными ограничениями.