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Официально стало известно, рассчитывает ли Почеттино на Месси и Рамоса в матче ЛЧ против РБ Лейпциг

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(1 голосов)

Лео, Серхио, вы как? Готовы выйти на поле?

Официально стало известно, рассчитывает ли Почеттино на Месси и Рамоса в матче ЛЧ против РБ Лейпциг

Getty Images / Global Images Ukraine

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Пресс-служба "ПСЖ" презентовала заявку Маурисио Почеттино на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкого "РБ Лейпциг". Форвард Лионель Месси и защитник Серхио Рамос остались вне состава:

Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Мбаппе, Икарди, Неймар, Ди Мария, Данило, Дагба, Вейналдум, Курзава, Эррера, Диалло, Дракслер, Керер, Нуну Мендеш, Гуйе, Эбимбе, Доннарумма, Лететье

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Аргентинец испытывает мышечный дискомфорт в области подколенного сухожилия, он проявился во время матча Лиги 1 против "Лилля" (2:1). Почеттино заменил Месси в качестве меры предосторожности. В лазарете продолжает пребывать Серхио Рамос, в ближайшее время он примкнет к общей группе. Также травмированы Марко Верратти и Леандро Паредес.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Лига чемпионов РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж)
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