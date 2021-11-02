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Пострадала даже официантка. Ультрас Аталанты напали на болельщиков Манчестер Юнайтед

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Дело было в пабе в Бергамо

Пострадала даже официантка. Ультрас Аталанты напали на болельщиков Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тиффози "Аталанты" напали на фанатов "Манчестер Юнайтед" накануне очной встречи команд в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, нападение произошло в одном из пабов Бергамо, в который зашли болельщики манкунианцев. Группа ультрас "Аталанты" (20 человек) ворвалась в заведение в ночь с воскресенья на понедельник. Травму получил один из поклонников "Манчестер Юнайтед", он отделался синяком, а вот официантке заведения повезло меньше – ей пришлось накладывать швы на рану, полученную в результате контакта лица со стеклом разбитой бутылки. Полиция уже начала расследование, изъяв первым делом видео с камер наблюдения.

Напомним, поединок между "Аталантой" и "МЮ" пройдет сегодня, 2 ноября, на стадионе "Атлети Адзурри". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. В Манчестере англичане одолели итальянцев со счетом 3:2.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Манчестер Юнайтед
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Источник:
GdS

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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
02.11.2021 в 14:48
Аталанту тепло приняли в Манчестере, жена малины писала как команду всю ночь перед матчем будили пожарной сигнализацией. Вот им пришла ответка. И это только начало, я думаю.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.11.2021 в 14:02
тупари!
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-1


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