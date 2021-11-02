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Пострадала даже официантка. Ультрас Аталанты напали на болельщиков Манчестер Юнайтед
Дело было в пабе в Бергамо
Getty Images / Global Images Ukraine
Тиффози "Аталанты" напали на фанатов "Манчестер Юнайтед" накануне очной встречи команд в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, нападение произошло в одном из пабов Бергамо, в который зашли болельщики манкунианцев. Группа ультрас "Аталанты" (20 человек) ворвалась в заведение в ночь с воскресенья на понедельник. Травму получил один из поклонников "Манчестер Юнайтед", он отделался синяком, а вот официантке заведения повезло меньше – ей пришлось накладывать швы на рану, полученную в результате контакта лица со стеклом разбитой бутылки. Полиция уже начала расследование, изъяв первым делом видео с камер наблюдения.
Напомним, поединок между "Аталантой" и "МЮ" пройдет сегодня, 2 ноября, на стадионе "Атлети Адзурри". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. В Манчестере англичане одолели итальянцев со счетом 3:2.
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