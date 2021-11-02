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С киевским прошлым. Матч Динамо - Барселона посетит делегат УЕФА

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На этот раз в Киев он приехал в качестве гостя

С киевским прошлым. Матч Динамо - Барселона посетит делегат УЕФА

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 2 ноября, пройдет поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Барселоной".

В Киев приехал экс-нападающий столичного клуба и сборной Латвии Марис Верпаковскис, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Сейчас он работает делегатом УЕФА, однако на этот раз приехал в столицу Украины на матч Лиги чемпионов в качестве гостя.

Верпаковскис был на контракте в "Динамо" с 2003 года по 2011 года. В составе киевской команды провел 49 матчей и забил 11 мячей. Также выступал за "Сконто", "Металлург" Лиепая, "Хетафе", "Хайдук", "Сельту", "Эрготелис", "Баку" и "Лиепая".

Напомним, поединок "Динамо" - "Барселона" состоится сегодня, 2 ноября. Игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию этого матча.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Марис Верпаковскис
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Источник:
Meta-Ratings

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