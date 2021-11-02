Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С киевским прошлым. Матч Динамо - Барселона посетит делегат УЕФА
На этот раз в Киев он приехал в качестве гостя
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 2 ноября, пройдет поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Барселоной".
В Киев приехал экс-нападающий столичного клуба и сборной Латвии Марис Верпаковскис, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Сейчас он работает делегатом УЕФА, однако на этот раз приехал в столицу Украины на матч Лиги чемпионов в качестве гостя.
Верпаковскис был на контракте в "Динамо" с 2003 года по 2011 года. В составе киевской команды провел 49 матчей и забил 11 мячей. Также выступал за "Сконто", "Металлург" Лиепая, "Хетафе", "Хайдук", "Сельту", "Эрготелис", "Баку" и "Лиепая".
Напомним, поединок "Динамо" - "Барселона" состоится сегодня, 2 ноября. Игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию этого матча.
Популярное сейчас
- Динамо - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.11.2021
- Ворскла теряет контроль над третьим местом, Заря и Днепр-1 воспользовались. Таблица УПЛ 2021/22
- Беседин: Металлист еще должен мне зарплату. Но я от этих денег богаче не стану
- Суркис провел встречу с Лапортой перед матчем Лиги чемпионов
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО