Динамо – Барселона. Смотреть ВИДЕО онлайн прямую LIVE трансляцию матча Лиги чемпионов

В первом матче "Динамо" не воспользовалось кризисным положением соперника, оставшись на "Камп Ноу" без очков. Несмотря на поражение со счетом всего лишь 0:1, у киевлян не было шансов. Но есть еще одна попытка наконец-то забить гол в этой Лиге чемпионов, взять еще какие-то очки и вмешаться в борьбу за еврокубковую весну.

"Барселона" сменила тренера, но не избавилась от проблем. Последний матч "блауграны" в Примере в очередной раз продемонстрировал уязвимость каталонского гранда. Однако треснувшая ваза не распадется, если на нее не надавить. Вопрос в том, способно ли "Динамо" Мирчи Луческу быть тисками для кого-то за пределами УПЛ. Даже в Кубке с "Мариуполем" были относительные проблемы, а здесь сама "Барселона". В турнире, одно только название которого совершает на украинские команды большое психологическое давление. Истина проста: если "Динамо" дома не сможет навязать такой "Барсе" бой, тогда придется сильнее затянуть ремень. Чтобы не спали короткие штанишки.

Лига чемпионов. Группа Э. 4-й тур

02.11.2021. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Овидиу Хацеган (Румыния)

"Динамо" (Киев, Украина) 22:00 "Барселона" (Испания)

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