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Сабо: Против Барселоны Луческу поставит почти автобус

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Игра, в которой всем нужна только победа

Сабо: Против Барселоны Луческу поставит почти автобус

fcdynamo.kiev.ua

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Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал предстоящий матч четвертого тура Лиги чемпионов между киевлянами и "Барселоной" в 4-м туре Лиги чемпионов.

"Барселона" есть "Барселона". Хотя у каталонцев, конечно, сейчас творится безобразие. Ушел главный тренер, попал на больничный Агуэро, не сыграют в Киеве еще пару игроков. Поэтому, конечно, для "Динамо" это хорошая возможность цепляться за очки. Хотя исполняющий обязанности главного тренера "Барселоны" не будет сильно ломать схему и сыграет в Киеве также, как ранее с Куманом. В любом случае испанцы тоже приехали за очками. Шапками их не закидаешь, нужно уважительно относиться к такому сопернику.

Что касается "Динамо", то я уверен, что открытого футбола со стороны киевлян не будет. Луческу поставит почти автобус, но он должен будет выдвигаться на половину поля соперника при быстрых контратаках. Если получится, будет шанс зацепиться за очки.

Конечно, турнирная ситуация такая, что проигравший в Киеве фактически лишится шансов на еврокубковую весну. Поэтому "Барселона тоже будет очень мотивирована в Киеве", - сказал Сабо.

Напомним, что матч "Динамо" — "Барселона" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Йожеф Сабо Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
02.11.2021 в 18:45
А що поробиш, коли у Барселони є лЮк де Йонг у нападі... зі своїми 6 голами за сезон, а в Динамо навіть такого "добра" не знайдеш.
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