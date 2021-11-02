Киевская Самба-2. Динамо в Юношеской лиге УЕФА громит Барселону

Киевское Динамо U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА В Киеве принимало сверстников из Барселоны.

Начали киевляне задорно и забили уже на 2-й минуте. Все сделал Диалло, который просто вырезал красавца под дальнюю штангу.

Повев на старте поединка, киевляне получили отличный гандикап, сев в оборону и предложив каталонцам показать себя. Барса довольно долго не могла привыкнуть к довольно скользкому полю, но пару своих моментов создала.

В итоге, Фуэнтас после разрезного паса на 37-й все-таки выскочил на Нещерета, к которому по матчу есть пара вопросов, и обманул кипер, пробив в ближний угол.

Впрочем, уже в первом тайме каталонцы доигрались до удаления, что и стало переломным моментом в матче. Киевляне забили второй гол в раздевалку – после навеса головой пробил Попов, ну и после перерыва вели игру.

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Во второй 45-минутке Динамо после углового забило третий после чего каталонцы окончательно бросили играть. Ну а киевляне растрынькали кучу моментов, но все-таки забили еще один. В контре свой второй гол забил Диалло.

4:1. Динамо снова забивает 4 гола и продолжает лидировать в группе – почле 4-х туров у киевлян 10 очков. Ну а Самба Диалло на данный момент с пятью голами является лучшим бомбардиром турнира.

Киевляне уже обеспечили себе второе место в группе, которое дает права на плей-офф, однако за первое место (прямую путевку в следующий раунд) еще придется побороться с Бенфикой, у которой на данный момент 9 пунктов.

Динамо – Барселона 4:1

Голы: Диалло (2, 84), Попов (45+1), Дячук (66) – Фуэнтес (37)

Предупреждения: Диалло, Бенедюк, Вивчаренко, Попов, эль-Хамлиши - Сола, Акомач, Педрола

Удаление: Акомач (40, вторая желтая)

Динамо: Нещерет - Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко - Царенко (Скрипник, 90+2), Бражко, Яцик - Волошин (Малыш, 89), Попов (Горбач, 90+2), Диалло (Эль-Хамлиши, 86)

Барселона: Рафус – Хуанода (Педрола, 56), Альмейда (Валье, 73), Риад, Сола – Гарридо (Касас, 84), Касадо, Альба (Луцци, 73) - Акомач, Барбера (Ба, 82), Фуэнтес