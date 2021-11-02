  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Киевская Самба-2. Динамо в Юношеской лиге УЕФА громит Барселону
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киевская Самба-2. Динамо в Юношеской лиге УЕФА громит Барселону

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

Самба Диалло положил еще пару голов

Киевская Самба-2. Динамо в Юношеской лиге УЕФА громит Барселону

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское Динамо U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА В Киеве принимало сверстников из Барселоны.

Начали киевляне задорно и забили уже на 2-й минуте. Все сделал Диалло, который просто вырезал красавца под дальнюю штангу.

Повев на старте поединка, киевляне получили отличный гандикап, сев в оборону и предложив каталонцам показать себя. Барса довольно долго не могла привыкнуть к довольно скользкому полю, но пару своих моментов создала.

В итоге, Фуэнтас после разрезного паса на 37-й все-таки выскочил на Нещерета, к которому по матчу есть пара вопросов, и обманул кипер, пробив в ближний угол.

Впрочем, уже в первом тайме каталонцы доигрались до удаления, что и стало переломным моментом в матче. Киевляне забили второй гол в раздевалку – после навеса головой пробил Попов, ну и после перерыва вели игру.

Читайте такжеКиевская Самба. Динамо в Юношеской лиге УЕФА громит Баварию

Во второй 45-минутке Динамо после углового забило третий после чего каталонцы окончательно бросили играть. Ну а киевляне растрынькали кучу моментов, но все-таки забили еще один. В контре свой второй гол забил Диалло.

4:1. Динамо снова забивает 4 гола и продолжает лидировать в группе – почле 4-х туров у киевлян 10 очков. Ну а Самба Диалло на данный момент с пятью голами является лучшим бомбардиром турнира.

Киевляне уже обеспечили себе второе место в группе, которое дает права на плей-офф, однако за первое место (прямую путевку в следующий раунд) еще придется побороться с Бенфикой, у которой на данный момент 9 пунктов.

Динамо – Барселона 4:1

Голы: Диалло (2, 84), Попов (45+1), Дячук (66) – Фуэнтес (37)

Предупреждения: Диалло, Бенедюк, Вивчаренко, Попов, эль-Хамлиши - Сола, Акомач, Педрола

Удаление: Акомач (40, вторая желтая)

Динамо: Нещерет - Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко - Царенко (Скрипник, 90+2), Бражко, Яцик - Волошин (Малыш, 89), Попов (Горбач, 90+2), Диалло (Эль-Хамлиши, 86)

Барселона: Рафус – Хуанода (Педрола, 56), Альмейда (Валье, 73), Риад, Сола – Гарридо (Касас, 84), Касадо, Альба (Луцци, 73) - Акомач, Барбера (Ба, 82), Фуэнтес

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Siren05 (Мариуполь)
02.11.2021 в 19:27
С удовольствием смотрел на игру молодых киевлян с Барсой. Разделали испанцев под орех. Но как всё-таки нестабильна игра молодёжи. 5 дней назад практически этим составом в чемпионате У 19 проиграли нашим (0:1). Ясно, что не вполне настроились на игру с ФК М ( мысли, как говорится, были уже на игре с Барсой). Но и за наших тоже берёт какая-то гордость, ДК - соперник ведь классный, что сегодняшний матч и подтвердил! Желаю всем нашим командам и взрослым и юношам успехов на международной арене!
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
02.11.2021 в 19:25
Воротар у Барси такий собі , ще й вилучення гравця за рахунку 1:1, от і маємо
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.11.2021 в 19:22
Вот продавали бы вовремя, то росли бы в Европе норм игроки, а не мариновать в ожидании чуда, что потом за дорого продадут!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.11.2021 в 19:20
Давайте самбу основными уже! Поставил, что не проиграют)))
Ответить
0
0
ratio (Дн-жинск)
02.11.2021 в 19:16
Стилистика текста статьи просто запредельный кошмар. Ну а "повев на старте" это вообще фиаско).
Ответить
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
02.11.2021 в 19:12
А заиграют что из Барсы что из Динамо человека четыри на двоих от силы, проблема перехода от детского футбола во взрослый, совсем другой ритм, физика и психология.
Ответить
0
0
Рівнянин (Рівне)
02.11.2021 в 18:31
Рахунок міг бути гандбольним,аби Динамо не транжирило стільки моментів.Основі потрібно у молоді повчитись,як не боятись крутих імен і грати в свою гру.По-факту від Барселони одна назва і залишилась.
Ответить
+5
0
George_D (Харьков)
02.11.2021 в 19:05
Судя по позапрошлому туру, одно название осталось и от Баварии. А вот Динамо - это другое, тут содержание игры на высоте!
Ответить
0
0
avatar
walcom (Киев)
02.11.2021 в 18:17
Куда они потом все деваются
Ответить
+6
0
Lion Killer (Львів)
02.11.2021 в 18:24
в більшості випадків зазнаються, голова в дурі. Ну і по кар.єрі. Ше частину маринують на лавці за довго. Якось так
Ответить
+7
0
avatar
okolegko (Київ)
02.11.2021 в 19:14
Тому що бєсєдіних ставлять в основу, який підходить під "стиль гри" дорослої команди. А хлопці чекають і втрачають майстерність та мотивацію
Ответить
+1
0
DesnaUA (Чернигов)
02.11.2021 в 18:16
Красавчики!
Ответить
+4
-1
avatar
walcom (Киев)
02.11.2021 в 18:06
Ответить
+5
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...