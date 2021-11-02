  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Анчелотти: У Де Дзерби есть своя философия. Его карьерный успех еще придет
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: У Де Дзерби есть своя философия. Его карьерный успех еще придет

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Коуч мадридцев уважает наставника дончан

Анчелотти: У Де Дзерби есть своя философия. Его карьерный успех еще придет

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился своими впечатлениями накануне матча 4-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера":

"Наша команда на хорошем уровне, мы довольны. Команда понимает, что такое завтрашний матч. Мы уже играли с "Шахтером "15 дней назад, хорошо их знаем. Постараемся придумать хорошую стратегию на матч, чтобы выиграть, ведь это очень важно. Этот тур очень важен для всех команд.

Это очень важный матч. Выигрыш или проигрыш многое изменит. Если мы проиграем, то будем обязаны побеждать в оставшихся двух матчах. Если выиграем, то практически сразу проходим дальше. Мы стремимся быть первыми, поэтому отдадим все, чтобы победить.

У Роберто Де Дзерби есть конкретная идея игры, что должна делать его команда. Он хорошо тренировал "Сассуоло", продолжает это делать и в "Шахтере". У него есть своя философия. Он еще молодой, его карьерный успех еще придет. У этого коуча идея красивого футбола", – сказал Анчелотти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Gianlucadimarzio.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...