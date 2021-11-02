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Карвахаль: Проблема Лунина в том, что Куртуа – один из лучших вратарей мира

Лига Чемпионов
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Защитник Реала - о грядущем матче с Шахтером

Карвахаль: Проблема Лунина в том, что Куртуа – один из лучших вратарей мира

Новина українською

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтером", который состоится в среду, 3 ноября.

– Думаем, что соперник в начале матча будет играть от обороны. Но им нужны очки, поэтому посмотрим, как будет развиваться игра. В какой-то момент они захотят перехватить инициативу.

– Почему Лунину не удается получать больше игровой практики?

– Андрей – один из самых профессиональных футболистов, которых я встречал. Это отличный игрок. Он очень усердно тренируется, многими часами. Дело и проблема в том, что его конкурент – один из лучших вратарей мира (Тибо Куртуа – прим.).

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Андрей Лунин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
02.11.2021 в 20:32
Потіснити Куртуа лучшого вратаря міра майже не можливо,але Лунін дуже наївний.через наївність і впертість кар'єра піде коту під хвіст.
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