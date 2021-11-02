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Карвахаль: Проблема Лунина в том, что Куртуа – один из лучших вратарей мира
Защитник Реала - о грядущем матче с Шахтером
Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа
– Думаем, что соперник в начале матча будет играть от обороны. Но им нужны очки, поэтому посмотрим, как будет развиваться игра. В какой-то момент они захотят перехватить инициативу.
– Почему Лунину не удается получать больше игровой практики?
– Андрей – один из самых профессиональных футболистов, которых я встречал. Это отличный игрок. Он очень усердно тренируется, многими часами. Дело и проблема в том, что его конкурент – один из лучших вратарей мира (Тибо Куртуа – прим.).
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