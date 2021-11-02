Карвахаль: Проблема Лунина в том, что Куртуа – один из лучших вратарей мира

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтером", который состоится в среду, 3 ноября.

– Думаем, что соперник в начале матча будет играть от обороны. Но им нужны очки, поэтому посмотрим, как будет развиваться игра. В какой-то момент они захотят перехватить инициативу.

– Почему Лунину не удается получать больше игровой практики?

– Андрей – один из самых профессиональных футболистов, которых я встречал. Это отличный игрок. Он очень усердно тренируется, многими часами. Дело и проблема в том, что его конкурент – один из лучших вратарей мира (Тибо Куртуа – прим.).