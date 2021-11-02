Додо: Не думаю, что на нас повлияет результат прошлой игры с Реалом

Защитник " Шахтера " Додо во время предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от выездного поединка с мадридским "Реалом" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Что ты можешь вспомнить о противостоянии с "Реалом" в прошлом сезоне (когда "Шахтер" обыграл "Реал" дважды — прим. ред.)? Какие у тебя остались впечатления?

- Все очень отличается от прошлого года. Другой год, другой сезон, другая команда. В прошлом сезоне были отличные победы, но сейчас стоит о них забыть. Сейчас нужно настроиться на завтрашний поединок. Я доверяю абсолютно всем своим партнерам по команде, доверяю тренерскому штабу. Глубоко уверен, что мы провели очень хорошую подготовительную работу к завтрашнему поединку. Завтра очень важно показать достойный характер, красивую игру, к которой мы привыкли, и добиться такой важной победы.

- Как бразильский футболист, ты понимаешь, почему Винисиуса не вызывают в сборную?

- Это не мое решение. В сборной Бразилии есть тренер, который принимает все решения относительно вызова игроков. Вне всяких сомнений, это игрок, который очень старается. Он — мой друг. Если он будет продолжать усердно трудиться, его вызовут в сборную.

- Является ли Дентиньо наставником для молодых бразильцев "Шахтера"? И кто завтра будет забивать "Реалу"?

- Сложно сказать. Дентиньо — очень добрый человек. Конечно, когда в команду приходят новые молодые ребята, он всегда старается их поддержать, помочь им освоиться в новой стране, потому что он провел здесь много времени.

Не очень важно, кто будет завтра забивать. Главное, чтобы мы добились победы. Любой может забить. Очень важно привнести в завтрашнюю игру все то, что мы отрабатывали на тренировках и успешно демонстрировали в украинском чемпионате. Нам нужна победа.

- Что завтра нужно улучшить "Шахтеру", чтобы сыграть лучше, чем в Киеве (где "Шахтер" проиграл "Реалу" со счетом 0:5 — прим. ред.)?

- Несмотря на поражение с крупным счетом, первый тайм в том матче с "Реалом" мы провели очень достойно. Мы смогли продемонстрировать хороший футбол. Понятно, что были ошибки, но они бывают в любом матче. Важно правильно настроиться на завтрашнюю игру. Мы уверены в своих действиях. Тренер выстроил стратегию на завтрашний поединок. Мы должны прессинговать, как мы это делаем всегда, несмотря на то, что это — "Реал". Мы должны показывать свой футбол и добиться победы.

- Повлияет ли на команду поражение со счетом 0:5 в первом матче?

- Ни в коем случае не думаю, что на нас повлияет результат прошлой игры. Тот матч уже закончился. Каждый матч — новая история. Мы проиграли "Реалу" в том матче. Но мы провели большую работу, чтобы завтра показать себя с лучшей стороны. У нашей команды есть огромный потенциал.