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Караваев, Сирота и Гармаш в старте Динамо на Барселону

Лига Чемпионов
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Стартовые составы команд

Караваев, Сирота и Гармаш в старте Динамо на Барселону

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня Динамо в рамках 4-го тура Лиги чемпионов сыграет в Киеве с Барселоной.

Уже известны стартовые составы команд.

Динамо: Бущан, Караваев, Буяльский, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш,

Запасные: Бойко, Бурда, Вербич, Шепелев, Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Витиньо, Тымчик, Шкурин, Антюх

Барселона: тер Стеген, Альба, Гарсия, Лангле, Мингеса, Бускетс, Гонсалес, Френки де Йонг, Гави, Фати, Депай

Запасные: Нето, Пенья, Дест, Араухо, Пуч, Дембеле, Демир, Коутиньо, Люк де Йонг, Умтити, Бальде, Санс

Напомним, что матч "Динамо" — "Барселона" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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LEVgcUqs (Чернігів)
02.11.2021 в 21:17
Слабкі Караваєв, де Пена, Гармаш під питанням.
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.11.2021 в 21:08
Как и говорил дед, поставил на левый фланг Караваева..... Обратили на это внимание тренера Барселоны, или нет, посмотрим.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.11.2021 в 21:00
А сборник - Тымчик? Почему основной сборник, редко когда видно в старте?
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+1
0
DesnaUA (Чернигов)
02.11.2021 в 20:58
За Караваева стрёмно...Процентов 90 что привезёт.Дай бог чтобы я ошибся с этим прогнозом.Киевлянам удачи !
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+1
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Skotparker
02.11.2021 в 21:13
Да там Сидорчук, гроза Мариуполей должен как всегда ложануть
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
02.11.2021 в 21:16
Тоже вариант
0
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