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Караваев, Сирота и Гармаш в старте Динамо на Барселону
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня Динамо в рамках 4-го тура Лиги чемпионов сыграет в Киеве с Барселоной.
Уже известны стартовые составы команд.
Динамо: Бущан, Караваев, Буяльский, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш,
Запасные: Бойко, Бурда, Вербич, Шепелев, Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Витиньо, Тымчик, Шкурин, Антюх
Барселона: тер Стеген, Альба, Гарсия, Лангле, Мингеса, Бускетс, Гонсалес, Френки де Йонг, Гави, Фати, Депай
Запасные: Нето, Пенья, Дест, Араухо, Пуч, Дембеле, Демир, Коутиньо, Люк де Йонг, Умтити, Бальде, Санс
Напомним, что матч "Динамо" — "Барселона" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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