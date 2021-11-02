Валяев: Динамо в отличие от Шахтёра, показывает более стабильную игру. У киевлян нет серьёзных провалов

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Сергей Валяев перед матчами "Динамо" и "Шахтёра" в четвёртом туре ЛЧ дал эксклюзивное интервью сайту UA-Футбол, в котором рассказал об украинском чемпионате, возвращении Ярославского в большой футбол и обрисовал перспективы представителей Украины в Лиге Чемпионов.

Сергей Валяев - известный в прошлом полузащитник, выступавший за "Днепр" (Днепропетровск), "Металлист" (Харьков), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Арсенал" (Киев), "Гелиос" (Харьков), тренер, работавший с командами "Никополь-НПГУ", "Металлист 1925" и "Кристалл" (Херсон). В послужном списке Сергея Валяев - семь бронзовых медалей (один комплект он получил, играя за "Днепр", и 6 раз становился бронзовым призёром, будучи игроком "Металлиста"). На счету Валяева 425 матчей, сыгранных на профессиональном уровне и три игры в составе национальной сборной Украины.

- Сергей, давайте, сначала поговорим о том, чем Вы сейчас занимаетесь.

- Во-первых, я стал полноправным харьковчанином. Я родился в Макеевке, и затем 15 лет прожил в городе Днепропетровске. И вот полгода назад получил харьковскую прописку. То есть стал харьковчанином. Это первый момент. Второй момент, я люблю спорт и никогда не прекращал им заниматься. Вот сейчас я увлекся тайским боксом. Посещаю занятия по тайскому боксу уже пять месяцев. Правда, последнее время приходится пропускать занятия. Езжу в Киев, где участвую в эфирах телеканалов "Футбол" в качестве эксперта. Уже вышло три эфира с моим участием. Последний эфир, в котором я участвовал - это кубковый матч "Металлист" - "Колос". Спасибо руководству телеканалов, что вспомнили обо мне и пригласили. А так встречаюсь с друзьями, хожу в театр. А ещё провожу много времени с дочерью. Я ведь, будучи футболистом из-за постоянных разъездов-переездов не так много времени уделял ей. Сейчас, можно сказать, компенсирую потерянное время общения с родной дочерью.

Ещё я бегаю в парке Горького, который сейчас стал очень уютным после реконструкции и приведения его в порядок. Я не курю и не пью. Не делал этого раньше и сейчас тоже не приемлю этих вредных привычек. Веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, стараюсь быть примером для молодёжи. Неважно ты - футболист, или просто живешь обычной жизнью, необходимо поддерживать свою физическую форму. Да, ещё я регулярно посещаю баскетбольные матчи, другие спортивные соревнования, проходящие в городе. Бываю на матчах футбольной команды "Волчанск", который выступает во Второй лиге, и которую тренирует мой бывший партнёр по "Металлисту" Андрей Березовчук. Вот недавно в городе появилась новая хоккейная команда, тоже буду стараться ходить на её матчи, болеть за неё. Мне хоккей очень нравится, ведь перед тем, как стать футболистом, я занимался хоккеем, и люблю этот вид спорта.

- Насколько интересен нынешний чемпионат Украины? Отличается ли он от предыдущих чемпионатов, и если отличается, то чем?

- На самом деле отличие огромное. Пару месяцев назад, смотрел в записи матч "Металлург" (Донецк) - "Кривбасс", не помню уже какого года этот матч. Так вот, я получил от просмотра матча огромное удовольствие. Я ведь помню многих игроков, которые играли в том матче, и из состава донецкой команды помню, и из состава "Кривбасса" тоже. Уровень того чемпионата был очень приличный. Сейчас, не в обиду нынешним участникам чемпионата, могу сказать, что уровень чемпионата очень сильно упал. Матчи чемпионата Украины смотрю редко и особого удовольствия от просмотра не получаю.

Намного интереснее смотреть матчи "Динамо" и "Шахтёра" в Лиге Чемпионов. По большому счету сейчас в чемпионате играет много команд, которые, во всяком случае, большинство из них, если бы оставался тот чемпионат, никогда бы не играли в Премьер-Лиге! Я не буду их перечислять, но уверен, что было бы именно так. Уровень многих команд нынешнего чемпионата Украины - это реально Первая лига.

- Как скоро в Украине может появиться "третья сила"? Долго ли будут доминировать "Динамо" и "Шахтёр"?

- Третья сила появится, когда "Металлист" выйдет в УПЛ. У команды серьёзные планы, амбициозный президент. Если Ярославский что-то говорит, он обязательно это выполнит. В "Металлисте" собраны хорошие футболисты, очень качественно подобран состав исполнителей. Сейчас, возможно, некоторые команды считают себя третьей силой в Украине. Но считать-то одно, а вот реальной третьей силой может стать именно "Металлист", когда он появится в Украинской Премьер-лиге.

- В Харькове сейчас есть две команды - это "Металлист 1925" и "Металлист". Ваше отношение к этим двум командам, какой из них больше симпатизируете?

- Действительно, сейчас есть две команды в Харькове. В "Металлисте" я провёл 7 лет, много матчей сыграл за него, этот клуб в моём сердце навсегда, и, понятное дело, что именно он будет для меня на первом месте. Клубу "Металлист 1925" я тоже благодарен. Я в нём проработал 2 с половиной года, с юниорами работал, приобрёл опыт тренерский во Второй лиге и в Первой тоже, и этот опыт бесценен. Не могу сказать, что посещаю все матчи "Металлиста 1925", в Первой лиге это было чаще. А вот в Премьер-Лиге, если смотрю матчи "25-х", то делаю это по телевизору, и то не все подряд матчи.

Очень хорошо, считаю, что есть две серьёзные команды в Харькове. Город-то футбольный. Есть люди, которые поддерживают "Металлист 1925", а есть "old school", так называемая старая гвардия, которая никогда не поддерживала "1925". Обе точки зрения имеют право на существование. Было время, когда футбола в Харькове не было вообще. Сейчас вот, кроме двух "Металлистов", есть ещё и "Волчанск". Можно сказать, что в городе сейчас футбольный бум. И болельщики только в выигрыше от этого.

- Возвращение в большой футбол Ярославского. Что оно может принести украинскому футболу?

- Возвращение Ярославского в футбол, безусловно, привнесёт конкуренцию в украинский чемпионат. Уверен, "Металлист" решит задачу по выходу в Премьер-лигу, и появится интрига в высшем дивизионе. Опять же инвестиции в "Металлист", по словам руководства клуба, позволят создать команду не хуже той, что была в 2005-2013 годах. Дай Бог, у них всё получится. Многие болельщики рано или поздно ожидали возвращение Александра Владиленовича в футбол, и оно состоялось. Харьковские болельщики, надеюсь, снова будут переживать те эмоции, что были тогда, когда у руля клуба был Ярославский. От этого в выигрыше не только все харьковские болельщики, но и украинские тоже.

- Как считаете, почему украинские команды в последние годы не могут добиться высоких достижений в еврокубковых турнирах?

- Я не буду оригинален, если скажу, что все проблемы слабого выступления украинских команд в Европе исходят из-за того, что у нас очень слабый чемпионат. Слабый чемпионат, вот отсюда, и все проблемы у украинских команд на евроарене.

- Каковы перспективы в этом еврокубковом сезоне у украинских команд?

- Киевское "Динамо" в отличие от "Шахтёра", на мой взгляд, показывает более стабильную игру. У команды Луческу нет каких-то серьёзных провалов. Даже при том составе, который есть, динамовцы стараются иногда, когда не хватает мастерства, проявить характер, самоотдачу свою показать, и за счет тактических перестановок не уступить именитому сопернику. Так было в матче против "Бенфики", так было в матче против "Барселоны". У динамовской команды есть определённый уровень, и они стараются его выдержать. Сегодня в матче против "Барселоны", думаю, подопечные Луческу не будут "мальчиками для бития". Посмотрим, как говорится. В "Барселоне" был уволен главный тренер Куман, в команде уже нет звездного Месси. Никто не знает, какую тактику изберёт на игру в Киеве тренерский штаб каталонцев. Хотя "Барселона" есть "Барселона" при любых обстоятельствах, но, я лично считаю, что "Динамо" сегодня не проиграет.

Что касается, "Шахтёра", то команду штормит. Даже когда горняки прошли "Монако" и вышли в групповой этап, я не увидел у подопечных де Дзерби уверенности в своих силах, им даже где-то повезло, что они прошли французскую команду. Но, надеюсь, итальянский специалист сможет оптимизировать состав и поставить команде игру. Матч в Мадриде против "Реала" ожидаю с опаской после домашнего поражения 0:5. Но, думаю, у ребят есть самолюбие, они захотят показать болельщикам, президенту клуба свою состоятельность и дать бой именитому сопернику на его поле, реабилитироваться за крупное поражение в Киеве. Тем более, "Шахтёр" уже побеждал "Реал" в Мадриде. Горняки, как минимум не должны проиграть "Реалу", если они хотят зацепиться за еврокубки в любом формате, и продолжить борьбу на евроарене весной.