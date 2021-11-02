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Динамо оформило выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Диалло возглавил гонку бомбардиров

Лига Чемпионов
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Динамо оформило выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Диалло возглавил гонку бомбардиров

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское Динамо в матче 4-го тура Юношеской Лиги УЕФА разгромило Барселону 4:1 и продолжает с 10 очками возглавлять свою группу.

В то же время, в параллельном матче Бенфика обыграла Баварию 2:0, и этот результат (учитывая личные встречи с Барселоной 0:0, 4:1) уже не позволит Динамо опуститься ниже второго места.

Таким образом, борьба за первую строчку будет вестись между Динамо и Бенфикой. Динамо осталось сыграть дома с Баварией и на выезде с Бенфикой.

Отметим, что победитель группы выйдет в 1/8 финала Юношеской лиги, а второе место – в 1/16.

Также отметим, что оформив дубль в сегодняшнем матче, сенегальский форвард Динамо Самба Диалло вышел на первое место в рейтинге лучших бомбардиров турнира.

Теперь на счету Самбы - 5 мячей в трёх матчах Юношеской Лиги УЕФА. Ещё два гола он забил в ворота Баварии и один - Бенфике.

Динамо оформило выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Диалло возглавил гонку бомбардиров - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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