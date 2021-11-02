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Яремчук выйдет в старте Бенфики на Баварию, Малиновский остался в запасе Аталанты на МЮ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Сегодня в ЛЧ много интересных матчей

Яремчук выйдет в старте Бенфики на Баварию, Малиновский остался в запасе Аталанты на МЮ

SL Benfica

Новина українською

Сегодня в Лиге чемпионов проходят матчи 4-го тура, в некоторых из которых примут участие и украинские легионеры.

Так, форвард Бенфики Роман Яремчук в выездном матче против Баварии выйдет в стартовом составе.

А вот хавбек Аталанты Руслан Малиновский в домашнем матче против Манчестер Юнайтед остался на скамейке запасных.

Напомним, что оба матча начнутся в 22:00.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Аталанта (Бергамо) Роман Яремчук Манчестер Юнайтед
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