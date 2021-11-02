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Яремчук выйдет в старте Бенфики на Баварию, Малиновский остался в запасе Аталанты на МЮ
Сегодня в ЛЧ много интересных матчей
SL Benfica
Сегодня в
Так, форвард Бенфики Роман Яремчук в выездном матче против Баварии выйдет в стартовом составе.
А вот хавбек Аталанты Руслан Малиновский в домашнем матче против Манчестер Юнайтед остался на скамейке запасных.
Напомним, что оба матча начнутся в 22:00.
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