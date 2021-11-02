Яремчук выйдет в старте Бенфики на Баварию, Малиновский остался в запасе Аталанты на МЮ

Сегодня в Лиге чемпионов проходят матчи 4-го тура, в некоторых из которых примут участие и украинские легионеры.

Так, форвард Бенфики Роман Яремчук в выездном матче против Баварии выйдет в стартовом составе.

А вот хавбек Аталанты Руслан Малиновский в домашнем матче против Манчестер Юнайтед остался на скамейке запасных.

Напомним, что оба матча начнутся в 22:00.