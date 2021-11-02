Хендерсон: Будет здорово, если публика хорошо поприветствует Суареса

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон дал комментарий о том, что Луис Суарес выйдет на поле "Энфилда" в составе "Атлетико":

"Он уже давно топ-игрок, сделавший столько хорошего в "Ливерпуле". Я многому у него научился. Мы с ним близки и до сих пор общаемся.

Я многое у него перенял. Суарес сильно помог "Ливерпулю" в плане ментальности – благодаря тому, как он тренировался, как всегда хотел побеждать, как играл через боль. Он просто хотел выходить и играть, делать все возможное для команды.

Несколько лет Суареса в "Ливерпуле" были феноменальны. Болельщики знают это и оценят то, что он сделал. Будет здорово, если после игры публика хорошо поприветствует его", – сказал Джордан.