  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Хендерсон: Будет здорово, если публика хорошо поприветствует Суареса
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хендерсон: Будет здорово, если публика хорошо поприветствует Суареса

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Англичанин уважает экс-партнера по команде

Хендерсон: Будет здорово, если публика хорошо поприветствует Суареса

Фото: WTN

Новина українською

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон дал комментарий о том, что Луис Суарес выйдет на поле "Энфилда" в составе "Атлетико":

"Он уже давно топ-игрок, сделавший столько хорошего в "Ливерпуле". Я многому у него научился. Мы с ним близки и до сих пор общаемся.

Я многое у него перенял. Суарес сильно помог "Ливерпулю" в плане ментальности – благодаря тому, как он тренировался, как всегда хотел побеждать, как играл через боль. Он просто хотел выходить и играть, делать все возможное для команды.

Несколько лет Суареса в "Ливерпуле" были феноменальны. Болельщики знают это и оценят то, что он сделал. Будет здорово, если после игры публика хорошо поприветствует его", – сказал Джордан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джордан Хендерсон Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Guardian

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...