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Хендерсон: Будет здорово, если публика хорошо поприветствует Суареса
Англичанин уважает экс-партнера по команде
Фото: WTN
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон дал комментарий о том, что Луис Суарес выйдет на поле "Энфилда" в составе "Атлетико":
"Он уже давно топ-игрок, сделавший столько хорошего в "Ливерпуле". Я многому у него научился. Мы с ним близки и до сих пор общаемся.
Я многое у него перенял. Суарес сильно помог "Ливерпулю" в плане ментальности – благодаря тому, как он тренировался, как всегда хотел побеждать, как играл через боль. Он просто хотел выходить и играть, делать все возможное для команды.
Несколько лет Суареса в "Ливерпуле" были феноменальны. Болельщики знают это и оценят то, что он сделал. Будет здорово, если после игры публика хорошо поприветствует его", – сказал Джордан.
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