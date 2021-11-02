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ЛЧ. Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2. Роналду выцарапал одно очко МЮ

Лига Чемпионов
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Аталанта была ближе к победе

ЛЧ. Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2. Роналду выцарапал одно очко МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

На 90-й минуте матча в Бергамо “Манчестер Юнайтед” занимал третье место в живой таблице группы F, оставаясь позади “Вильярреала” и “Аталанты”. Но Донни ван де Бек поборолся в штрафной соперника за мяч, Санчо попытался подриблить, Гринвуд сориентировался при отскоке, мяч отлетел к Роналду и он в одно касание с двадцати метров отправил его в угол. Гол 36-летней суперзвезды вновь позволил “Манчестер Юнайтед” набрать очки и остаться на первом месте в своей группе. “Манчестер Юнайтед” – это драма практически в каждом матче. Зачем им тренер вроде Конте, который приучит к регулярным, скучным, уверенным победам? С Сульшером гораздо веселее!

Норвежский специалист остался верен схеме с тремя центрбеками, но сегодня, в отличие от поединка против “Тоттенхэма”, Рэшфорд и Фернандеш размещались скорее на флангах, и схема “Юнайтед” напоминала 5-4-1. Травмированного Линделефа заменил в старте Байи, для которого это был только второй старт в сезоне. Вышел с первых минут и Погба, недоступный в матчах АПЛ. Первый смотрелся достойно, второй – ужасно.

“Юнайтед” живо начал матч, и в полукомичном эпизоде Мактомини даже пробил в штангу. Но вскоре гости пропустили.

Очень безобразный гол. Пас Фройлера на Сапату отрезал сразу четырех игроков “Юнайтед”, колумбиец сместился ближе к воротам, Пашалич отправился в угол штрафной, на него бросились все защитники МЮ и никто не накрывал Иличича. Словенец ударил так-сяк, но Де Хеа сыграл неуверенно. 1:0.

Получалось ли что-то у “Манчестер Юнайтед”? “Аталанта” находится в не лучшей своей фазе, но она контролировала игру, не позволяя гостям что-то создать у своих ворот. Но и команда Гасперини была практически без моментов. “Аталанта” что-то могла создавать только после ошибок соперника, как например, когда Погба отдал бездумный пас в свою штрафную, и от гола гостей спас Байи, заблокировав Сапату.

Тем не менее, одна превосходная комбинация – и “Манчестер Юнайтед” снова в игре. Гринвуд заменил травмированного Варана и МЮ вернулся к игре в четыре защитника. Без Гринвуда не было бы гола Роналду. Воспитанник МЮ закинул мяч в штрафную на Фернандеша, Бруну дал пас пяткой, Роналду пробил без шансов. Это был его 126-й гол за МЮ. Столько же у Сульшера. Обойти норвежца Роналду удастся во втором тайме.

Но сначала свой второй мяч забила “Аталанта”. Игроки МЮ беспрепятственно позволили Паломино закинуть мяч на ход Сапате, Байи проморгал этот эпизод, Магуайр просто не успел среагировать, и колумбиец, сместившись с фланга в центр, изящно перебросил де Хеа.

В восьми из 15 матчей сезона 2021/2022 “Манчестер Юнайтед” проигрывал в счете, сегодня он этот делал дважды, но все же смог избежать поражения. В последние 20 минут обе команды потеряли структуру, было много хаоса, необдуманных действий и решений, Гасперини явно был раздражен. И “Аталанта” не выдержала.

“Viva Ronaldo!”, – поют болельщики “Юнайтед”. Такие матчи, такие эмоции, такая драма, два гола от футболиста с наибольшим количеством подписчиков в инстаграме – это то, что нужно нейтральным зрителям. Но с таким подходом к игре, когда нет структуры и долгосрочного видения, “Юнайтед” будет сложно что-то выиграть.

Лига чемпионов, группа F, четвертый тур. Бергамо, “Гевисс Стэдиум”

“Аталанта” – “Манчестер Юнайтед” 2:2

Голы: Иличич 12, Сапата 56 – Роналду 45+1, Роналду 90+1

“Аталанта”: Муссо – Де Роон, Демираль, Паломино – Дзаппакоста, Фройлер, Коопмейнерс, Меле – Иличич (Муриэль 71), Пашалич (Джимсити 46) – Сапата

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Магуайр, Варан (Гринвуд 38), Байи, Уан-Биссака – Фернандеш (ван де Бек 87), Погба (Матич 69), Мактомини (Санчо 87), Рэшфорд (Кавани 69) – Роналду

Предупреждения: Мактомини 51

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Юнайтед" 4 2 1 1 8-7 +1 7
2 "Вильярреал" 4 2 1 1 9-5 +4 7
3 "Аталанта" 4 1 2 1 7-7 0 5
4 "Янг Бойз" 4 1 0 3 3-8 -5 3
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В статье: Криштиану Роналду Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Руслан Малиновский Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Комментарии (10)
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metall5291 (Kharkiv)
03.11.2021 в 00:23
Вскрытие показало, что Роналду по прежнему тот же Роналду. Делает свое дело даже в таких бестолковых командах, как МЮ, а до этого Ювентус. И зачем он только из Реала ушел? Ну а Месси - тот спекся. Это напоминание для любителей сравнений - кто лучше.
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+1
0
vlotko (Броди)
03.11.2021 в 00:08
Де ж той "спаситель" України Малиновський.
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+1
-1
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
03.11.2021 в 00:12
Малина гарно грав,шоб у збірній каялись чого його не визивали,а коли визвали можна рослабитися.
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0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
03.11.2021 в 00:01
Очень мешал Ювентусу, перешел в МЮ и продолжает мешать
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+4
-1
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
03.11.2021 в 00:10
В МЮ попав в свою тарілку а в Юве плентався під ногами,сам не грав і другим не давав.
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+1
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
03.11.2021 в 00:16
Ну ладно уж, дважды лучший бомбардир Серии А, у кого он там под ногами мешался, у Бернардески?)) Сейчас идут на 9 месте, сразу видно, как он мешал
+2
-1
italiano
03.11.2021 в 00:34
За развал Ювентуса я ему благодарен)))
0
0
metall5291 (Kharkiv)
03.11.2021 в 00:23
Мешал страшно
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+2
0
Algrab (Костопiль)
03.11.2021 в 00:25
+1
0
italiano
03.11.2021 в 00:33
Так с приходом рона начался развал Ювентуса.Теперешнее их положение это и есть последствия прихода рона,о котором говорил Маротта,который поругался с руководством юве.И как мы видим он был прав!
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0
-1


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