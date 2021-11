ЛЧ. Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2. Роналду выцарапал одно очко МЮ

На 90-й минуте матча в Бергамо “Манчестер Юнайтед” занимал третье место в живой таблице группы F, оставаясь позади “Вильярреала” и “Аталанты”. Но Донни ван де Бек поборолся в штрафной соперника за мяч, Санчо попытался подриблить, Гринвуд сориентировался при отскоке, мяч отлетел к Роналду и он в одно касание с двадцати метров отправил его в угол. Гол 36-летней суперзвезды вновь позволил “Манчестер Юнайтед” набрать очки и остаться на первом месте в своей группе. “Манчестер Юнайтед” – это драма практически в каждом матче. Зачем им тренер вроде Конте, который приучит к регулярным, скучным, уверенным победам? С Сульшером гораздо веселее!

Норвежский специалист остался верен схеме с тремя центрбеками, но сегодня, в отличие от поединка против “Тоттенхэма”, Рэшфорд и Фернандеш размещались скорее на флангах, и схема “Юнайтед” напоминала 5-4-1. Травмированного Линделефа заменил в старте Байи, для которого это был только второй старт в сезоне. Вышел с первых минут и Погба, недоступный в матчах АПЛ. Первый смотрелся достойно, второй – ужасно.

“Юнайтед” живо начал матч, и в полукомичном эпизоде Мактомини даже пробил в штангу. Но вскоре гости пропустили.

Очень безобразный гол. Пас Фройлера на Сапату отрезал сразу четырех игроков “Юнайтед”, колумбиец сместился ближе к воротам, Пашалич отправился в угол штрафной, на него бросились все защитники МЮ и никто не накрывал Иличича. Словенец ударил так-сяк, но Де Хеа сыграл неуверенно. 1:0.

Получалось ли что-то у “Манчестер Юнайтед”? “Аталанта” находится в не лучшей своей фазе, но она контролировала игру, не позволяя гостям что-то создать у своих ворот. Но и команда Гасперини была практически без моментов. “Аталанта” что-то могла создавать только после ошибок соперника, как например, когда Погба отдал бездумный пас в свою штрафную, и от гола гостей спас Байи, заблокировав Сапату.

Тем не менее, одна превосходная комбинация – и “Манчестер Юнайтед” снова в игре. Гринвуд заменил травмированного Варана и МЮ вернулся к игре в четыре защитника. Без Гринвуда не было бы гола Роналду. Воспитанник МЮ закинул мяч в штрафную на Фернандеша, Бруну дал пас пяткой, Роналду пробил без шансов. Это был его 126-й гол за МЮ. Столько же у Сульшера. Обойти норвежца Роналду удастся во втором тайме.

Но сначала свой второй мяч забила “Аталанта”. Игроки МЮ беспрепятственно позволили Паломино закинуть мяч на ход Сапате, Байи проморгал этот эпизод, Магуайр просто не успел среагировать, и колумбиец, сместившись с фланга в центр, изящно перебросил де Хеа.

14/15 - Man Utd have failed to keep a clean sheet in 14 of their last 15 UEFA Champions League games, with their only shutout during this period coming against RB Leipzig in October 2020 (5-0). Trailing. #ATAMUN